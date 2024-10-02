促港加快建設國際創科中心　中央緣何頻頻要求工商界加持？

▲ 中央促港加快加設國際創科中心。（資料圖片）

本欄上周引知情者消息，解開中央頻頻促工商界、企業家採取「實際行動」之謎【頻喊話工商界採取「實際行動」 消息：中央盼積極投資創科】，即希望商界更積極投資創科。究竟本港創科為何亟需工商界加持？

港發展創科 最大挑戰在資金

消息人士透露，在外界看來，本港發展創科，挑戰在缺乏土地和人才，但事實上，這兩樣並不成問題，最大的挑戰反而是資金。而事實是，香港並不缺資金，而是過去數年，資金未積極投入創科行業。

翻查資料，香港過去幾年的研發投入佔GDP比重，顯著低於同類經濟體，包括新加坡，以2022年數據為例，香港研發投入佔GDP僅1.07%，該比重亦明顯低於北京（6.83%）、上海（4.44%）、廣東（3.42%），而是與山西省看齊。

研發投入政府為主 工商界不增反降

更值得留意的是，香港過往的研發投入是以政府為主，由2019至2022年，政府佔比由47.4%逐年提升至53.8%；反觀工商界，佔比則由48.7%逐年減至39.6%，缺乏創新動力。至於一河之隔的深圳，市政府投入僅約1成，其餘9成都是來自企業。據知，北京對此現象有微言，認為工商界未有積極響應政策，支持港府施政。

港府料再投入資金引導產業發展

根據發展藍圖，當局目標明年科研投入佔GDP達到1.3%；2030年目標設在2%，公、私營機構研發開支比例調整為40︰60，不過，據知這只是保守估計，政府有更高期望。十四五規劃明確支持香港建設國際創科中心，特首李家超昨日在國慶酒會亦再強調，要持續鞏固提升國際金融、航運中心，加快建設國際創科中心。知情者指出，科技創新是新質生產力發展的核心要素，金融、航運中心地位要提升，離不開創科推動，港府接下來要做的必須大刀闊斧、展現決心，料將再投入資金引導產業發展，吸引外來資金，當產業建立起來，人才自然會來。

商界盼港府有「實際行動」增誘因

知情者續指，港府採取行動後，便需要市場積極響應，才能形成合力。有資深建制則解釋，多人聽到「工商界」、「企業家」，以為中央只是向本港傳統商界喊話，但其實本港的資金來源廣泛，政府亦希望可吸引更多海外資金投資本地創科產業，但若本地工商界能帶頭響應，相信有助吸納其他資金。

有政商界中人認同，本港要發展創科，須工商界加大投入，但認為除了中央、港府一再呼籲，港府亦要有「實際行動」，加大誘因，讓工商界心甘情願、甚至主動加大投資創科。

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