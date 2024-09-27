BB改名｜父母姓「死」為BB改名超煩惱　網民獻2字化解不吉利意思

▲ 父母姓「死」為BB改名超煩惱，網民獻2字化解不吉利意思。

【BB改名/中文名/改名學問/仔女改名/姓死改名/浪漫名字/霸氣名字】不少父母常常為孩子改名感到頭痕，若遇到一些極稀奇的姓，更是難上加難。近日有網民於社交平台小紅書發文詢問，父母姓「死」，應該為孩子取甚麼名字，帖文一出，網民集思廣益提出多個名字，有人建議「取2字」，完美化解不吉利的意思。

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BB改名｜媽媽起名「死不了」

一名女網民在小紅書發文稱，姓「死」的家庭應如何為初生孩子的改名，由於「死」一字在華人社會中有著不吉利的意頭，配上不同的名字，總令人感到不太好。

帖文引起網民集思廣益，不少人紛紛留言提出創意兼搞笑的名字，例如「死神」、「死性不改」、「死好命」等等，而其中有網民提出改名為「死不了」，化解了不吉利的意思，獲其他網民大讚。

點擊下圖看更多網民提出的創意名字：

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其實早在2022年就有內地傳媒報道，一位名為「死文」的男子初為人父，為剛出世的孩子起名，感到極之煩惱，怎樣的名字也不合心意，最後孩子的媽媽靈機一觸，想出只有「六劃」的簡單名字，提議起名「死不了」，與姓氏組合起來更成功扭轉了「死」的意思，寓意更十分吉利，有長壽之意，唸起來更有一種霸氣感。

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BB改名｜網友搞gag取日文諧音：死米瑪腮

不少網民也大讚該媽媽有創意，此外，有大量網民紛紛釋放小宇宙，留言為「死」姓起名慾挑戰一番，「死神，直接掌管別人，好吧」、「死心塌地」、「死鬼」、「死胡同」；更有網友取了日文的諧音，建議起名「死米瑪腮」（「Sumimasen（すみません）」，意思為「不好意思」）。

BB改名｜網友建議「死不渝」獲激讚

有網民的地方便不愁沒有「計仔」，眾多建議中有一個獲多眾多的Like，「死不渝」，得到超過二千的讚好，盛讚好聽又浪漫，「好有力量的名字！越念越愛」、「我念了好幾次，真的是我聽過最好聽，最有個性，最有詩意的名字了。不一定只有對愛情，也可以對自己的生命的熱愛和追求至死不渝。太好聽了。」

BB改名｜「死」姓起源自南北朝時期

其實，「死」姓是源自南北朝時期的鮮卑拓跋部氏部族的一個古老姓氏。在隋唐時期，死姓族人融入了漢人的大家庭，令此姓慢慢地漢化。雖然此姓使用者的人口數量稀少，但死姓依然傳承至今。據報導，「死」姓氏人數目前不足千人。

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