香港旅遊｜粵港澳當局赴印尼宣傳大灣區旅遊　邀當地明星攝製旅遊節目

▲ 印尼明星 Bastian Steel（圖左）及 Sitha Marino（圖右）分享在大灣區拍攝旅遊節目的體驗，並為現場業界及媒體送上節目預告片段。(旅發局提供)

香港旅遊發展局昨日（26日）與廣東省文化和旅遊廳及澳門旅遊局聯袂於印尼雅加達舉行大灣區旅遊品牌宣傳活動「大灣區—融匯精彩體驗」，向當地介紹大灣區旅遊資源，並與東南亞 旅遊業界龍頭達成戰略合作，推出印尼旅客專屬的大灣區旅遊產品及宣傳活動，推動當地旅客啟程訪港，一程多站遊歷大灣區。

旅發局今次聯同廣東省多個城市以及澳門約30名代表，前往印尼雅加達舉行「大灣區—融匯精彩體驗」活動，向約130名當地業界及媒體展示大灣區的多元旅遊資源和發展，同時與當地業界達成戰略合作，推出各種大灣區旅遊優惠和宣傳，加深印尼旅客對大灣區旅遊的瞭解和興趣，推動他們親身到訪。

協助拓展大灣區旅遊產品

旅發局與印尼的旅行代理商行業組織龍頭ASTINDO合作，ASTINDO會擔當牽線角色，鼓勵及協助當地旅行社，推出配合印尼旅客喜好和需求的大灣區旅遊產品及套票，並為業界在預訂機票、酒店住宿、景點門票及大灣區城際交通等安排上提供協助。ASTINDO亦已在其官方網站新增連結，方便業界一鍵即達旅發局的一站式大灣區專題旅遊網站。

印尼旅客享大灣區旅遊優惠

KOL加強宣傳曝光為吸引當地旅客動身經香港前往大灣區旅遊，旅發局與東南亞的旅遊平台Traveloka合作推出優惠活動，為透過該平台預訂機票、酒店住宿或旅遊活動的印尼旅客提供折扣。

此外，Traveloka亦為當地KOL設計行程，安排他們親身體驗大灣區的旅遊樂趣，包括在中、上環城市漫步、到訪主題樂園及體驗夜間生活文化。KOL亦拍攝遊記片段並上載至個人社交平台，激發粉絲到訪大灣區的興趣，並透過媒體報導產生正面曝光。

新生代明星拍攝旅遊節目介紹大灣區景點

針對當地的年青人市場，旅發局早前邀請同屬Z世代的印尼明星Bastian Steel及Sitha Marino，先後到訪香港、澳門、廣州及深圳攝製旅遊節目「Celebrity on Vacation」，向觀眾介紹文化古蹟及新奇景點等。節目明日起（9月28日）在當地電視台、Youtube及網絡媒體平台播出。兩位明星亦在昨日活動上，率先分享在大灣區拍攝期間的體驗以及節目預告片段。

一站式專題網站新增印尼語 旅遊資訊無縫掌握

旅發局在宣傳上亦「入鄉隨俗」，在原有的一站式大灣區專題旅遊網站，新增印尼語版本，令印尼旅客及業界更方便輕鬆地掌握大灣區旅遊資訊，發掘大灣區琳瑯滿目的景點和體驗。

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