開學季｜幼兒開學難適應？　東華三院幼兒園度身訂造教顧方案成雙職家長後盾

▲ 東華三院幼兒園度身訂造教顧方案成雙職家長後盾。

開學季節，學生需要面對新的轉變，對於剛剛踏入校園生活的幼稚園新生來說更具挑戰。不少幼兒第一次上學，他們的反應各不相同，有些表現雀躍，有些則顯得焦慮不安。東華三院幼兒園因應幼兒及家長情況，為每位學生度身訂造學習需求方案，照顧不同家庭需要。家長伍太表示，小朋友剛入學時曾出現分離情緒，幸好獲學校妥善處理及細心指導，令孩子順利渡過適應期。

就讀東華三院幼兒園的庭章在11月出生，較其他學生遲上學，是班上的插班生。庭章父親表示，小朋友剛上學時不太適應環境，以前環境全部都是成年人，在幼兒園隔離左右都變成小朋友。小朋友初期與家人分離時，曾短暫出現負面情緒，幸好東華三院幼兒園照顧幼兒和教學經驗豐富，針對幼兒的需要安排不同的適應措施。學校為每位學生製作適應相簿，讓小朋友認識上學的流程、老師及同學，建立幼兒對學校的安全感。

▲ 東華三院幼兒園會的英語課程。

除了適應相簿外，學校會在新生入學前舉辦親子遊戲日及適應活動，讓學生提早熟習學校環境及人物，令幼兒在入學前有一定心理準備，亦讓學校提早與家長了解幼兒情況。庭章父親表示，學校提供很多「貼士」給家長，例如在家中設置類似的學習環境，配置小書桌、矮椅子等，讓孩子容易適應學校。

東華三院社會服務經理周鈺山表示，幼兒掌握詞彙及表達能力有限，面對複雜的心情和情感未能好好表達，導致家長難以察覺。今年就讀東華三院幼兒園K3班的泇澄面對搬家及新成員加入，曾出現情緒起伏。家長羅太太回憶當時經歷，感謝東華三院幼兒園的老師。「我們都沒有辦法，小朋友日日見到我大肚，大人未必想到小朋友需要習慣。」羅太太表示，當時學校察覺到女兒在哭，細心傾訴下了解到家庭情況及小朋友的擔心。老師積極跟進，與家長商量如何協助小朋友過渡，亦關顧家長的情緒。學校刻意安排女兒幫忙照顧年紀較小的學生，讓她漸漸適應「姐姐」的身分。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

東華三院幼兒園採用由教育心理學家編寫的《幼兒情緒智能課程》，助幼兒提升安全感、獨特感、聯繫感、方向感及能力感。每位幼兒所經歷的情緒、家庭處境都不同，東華三院幼兒園因應學生需要，按每位小朋友成長的不同需求而度身訂造個別學習計劃，配合小朋友在智能和情緒上的發展。

羅太太表示，懷孕期間由丈夫接送孩子，但因丈夫放工時間不穩定，未必能準時接到孩子。當時學校全力協助，讓女兒延長在校時間繼續學習。「女兒可以在學校吃晚餐等爸爸，爸爸又不用這麼趕」，延展服務幫助大，減輕了不少壓力。

東華三院社會服務科轄下15所幼兒園為2-6歲兒童提供長全日制教育服務，因應學生的需求，提供暫託幼兒服務、延長時間服務，舒緩雙職家庭的照顧壓力。東華三院社會服務經理周鈺山認為，香港不少家庭都是雙職父母，不時面臨突發情況或緊急需要。學校希望成為家長的後盾，提供全方位服務，包括早展和延展，陪伴家長及學生度過需要的時刻。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】