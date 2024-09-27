六合彩攻略丨國慶金多寶料一注獨中料可獲7500萬 一文盡睇熱門號碼+幸運投注站
發布時間： 40 分鐘前
最後更新： 39 分鐘前
【六合彩 / 六合彩攻略／金多寶／幸運號碼 / 大熱號碼 / 國慶 / 複式／單式／投注站／攪珠結果】馬會將分別分於10月2日及8日推出六合彩國慶金多寶，若以10元一注獨中，頭獎估計可獲高達7500萬元彩金，市民即日已起可到馬會或網上投注。
六合彩國慶金多寶｜彩票發售及攪珠日期
首輪國慶六合彩金多寶獎券即日發售，投注將於下周三（10月2日）晚上9時15分截止，攪珠時間為當晚9時30分舉行。
至於原定在明天周六（9月28日）舉行的六合彩的攪珠，將不會舉行。
六合彩國慶金多寶｜大熱號碼
根據賽馬會近40期之攪珠結果統計，攪出次數最多號碼分別為：是21（16次）、16（10次）、7（9次）、18（9次）、34（9次）。
六合彩國慶金多寶｜幸運投注站
馬會以1994年至今年4月4日為止，投注站中六合彩頭獎次數作統計，得出10大「幸運投注站」，分別為：
10.大埔廣褔道
廣褔道158-172號大埔商業大廈地下
中頭獎次數: 30
9.上水石湖墟
上水石湖墟新豐路134-140A號A地下
中頭獎次數:33
8.大埔廣場
安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖
中頭獎次數: 35
7.九龍灣德福
九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖
中頭獎次數: 35
6.觀塘廣場
觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20,116號舖
中頭獎次數: 37
5.上環干諾道西
上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖
中頭獎次數: 38
4.尖沙咀漢口道
尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下
中頭獎次數: 39
3.荃灣青山道
青山公路 - 荃灣段 300-350 號，荃錦中心地下B2舖
中頭獎次數: 40
2.屯門市廣場
屯門市廣場第三期地段277號地下
中頭獎次數: 44
1.中環士丹利街
中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖
中頭獎次數: 47
雖然中環士丹利街投注站是近10年累計中六合彩頭獎最多的投注站，但自2019年起，中頭獎的幸運兒也不是在該投注站購彩票，反而以上10個投注站當中以大埔廣場最旺，近3年都有幸運兒在該站購購票。
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