外傭薪酬｜外傭最低工資調高2.5%至4990元　明日生效

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政府今日（17日）宣布，本港外籍家庭傭工的「規定最低工資」將調高2.5%，由現時每月4,870元增加至4,990元，明日生效；膳食津貼則維持在每月不少於1,236元。

發言人指，政府定期檢討外傭最低工資。在今年的檢討，當局按既定機制仔細考慮香港過去一年的整體經濟和勞工市場情況，以及短期經濟前景。在考慮所述的相關因素、僱主的負擔能力和外傭生計後，政府決定調整外傭最低工資。政府亦檢視了膳食津貼的水平，在參考相關的消費物價指數後，決定該水平將維持不變。

​在今日或之前按現時每月4,870元的外傭最低工資合約，仍可於10月25日或之前送抵入境處處理。

香港僱傭代理協會主席張結民指，業界原預計最低工資將加5至6%，因為現時很多外傭在完約後，續約月薪已叫價5500元至6000元，是次新修訂的工資水平吸引不了外傭。尤其現時新加坡、台灣，甚至是韓國地等也會引入菲傭及印傭，大部分最低工資較香港多之餘，限制也較少，坦言香港在東南亞地區已可謂無競爭力，料跳槽機會將會增加，甚或只有「較差」的外傭才會來港。



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