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兒童健康丨小朋友蛀牙唔使理? 小心帶來3大禍害　拆解常見蛀牙原因及治療

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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【兒童健康／乳齒／換牙】小朋友蛀牙是否不用理? 有不少家長可能覺得小朋友乳齒「遲早都甩」，因此對小朋友蛀牙問題勿掉以輕心。不過，有醫生便指兒童有蛀牙除了會影響外觀外，亦有可能會出現牙瘡的問題，影響恆齒的生長。下文將會拆解幼兒常見蛀牙原因及治療方法。

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港大牙醫學院牙醫碩士課程（兒童齒科）招曉進醫生過去受訪時便指蛀牙除了會影響外觀外，亦有可能會出現牙瘡的問題，影響恆齒的生長。他又說，一般來說，幼童年齡滿一歲或已長出首隻乳齒時已可定期求診牙科醫生，又希望家長留意兒童的牙齒琺瑯質有否開始變黃、牙縫有食物或開始變黑等，這些都是牙齒出現蛀牙的現象，應盡快求醫。

蛀牙原因

根據衛生署資料，牙齒表面經常附著一層牙菌膜。每次吃喝時，牙菌膜的細菌會分解食物中的糖分，產生酸素，酸素侵害牙齒表層的組織，導致礦物質流失。口腔內的唾液可以中和酸素，阻止礦物質流失，不過唾液是必須有足夠時間才可發揮作用。如果吃喝次數頻密，唾液就不能有效發揮作用，牙齒表面的礦物質就會持續流失，形成蛀牙。

蛀牙治療

  • 初期蛀牙的部位塗上高濃度的氟化物，讓初期蛀壞的部份得以修復
  • 蛀壞的範圍不大，牙齒還很堅固，可進行補牙
  • 蛀壞的範圍大，牙齒又很脆弱，可進行鑲配人造牙冠

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