照顧者｜婦人罹癌子女堅持生機飲食　劇痛暈倒入安寧病房了遺願吃到人生最後一口滷肉焢筍

▲ 婦人罹癌子女堅持生機飲食，劇痛暈倒入安寧病房了遺願，吃到人生最後一口滷肉焢筍。

【子宮頸癌／照顧者／安寧服務／家屬／癌症／遺願】人生一定會希望可以舒服安詳地走過最後一段路程。惟台灣60歲的江太太罹患子宮頸癌後，子女堅持讓她用無毒、生機飲食及喝醋治療，而且不用嗎啡止痛。直至後來她痛昏送醫，住進安寧病房，才終於用上嗎啡，也吃到人生最後一口滷肉焢筍，3天後安詳過世。

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照顧者｜滿足口腹之慾賦予人生多一點生氣

台中榮民總醫院志工隊長張寶方在《健康2.0》分享，德國影片《安寧病房的美味大廚》記錄了一個動人的真實故事：廚師烏普雷希．史密特（Ruprecht Schmidt）曾在米其林餐廳工作，後來選擇到臨終照護中心當主廚，煮出一道又一道佳餚，讓生命快走到盡頭的人也能嘗到色香味俱全的美食，不但滿足基本的口腹之慾，也藉食物喚起過去美好的回憶。

雖然無法為這些病患的生命多添一點日子，卻能夠賦予他們的日子多一些生氣！

照顧者｜子女堅持另類療法 癌末患者痛昏送醫

飲食是人體基本需求，病人更需營養均衡，才有體力抗病。然而病人怎麼吃，卻常變成病人與家屬間的「拔河」。江太太罹患子宮頸癌，她的子女都是高學歷，卻阻止母親做化療，堅持讓她用無毒、生機飲食及喝醋治療。江太太痛到想撞牆，在地上翻滾，子女卻不讓她用嗎啡止痛。

某天，江太太真的痛到昏過去，家屬將她送醫，醫生建議考慮安寧療護，她住進了安寧病房。江太太已非常虛弱，這時子女總算勉強同意讓她用嗎啡控制疼痛。

照顧者｜家屬的好意病人卻生不如死 志工趁家屬不在了遺願

志工問江太太，有沒有心願想完成？「我想吃滷肉焢筍。」她說。從生病以來，子女一直希望、要求她改吃生機飲食，已許久無法享受口腹之慾。志工趁子女不在病房時，去買了滷肉焢筍。當美食入口時，她含著淚，露出滿足的微笑。

後來她說想去佛堂，她對著佛像雙手合十，說：「如果這輩子有最舒服的當下，就是現在了。」一頓美食，顯然讓她的身心都得到療癒。她注視著觀音像，一直流淚，心中似有千言萬語。

張寶方提醒江太太：「要不要對著菩薩說說心事？」她坦言，生病這一年來受很多苦，不只是因為疾病，更因為孩子堅持不讓她接受正規治療而產生的種種矛盾、糾結。

我知道孩子愛我，我也愛他們，所以不忍心拒絕他們的好意。但是他們真的不知道我有多痛，痛到覺得生不如死啊！

照顧者｜親人的愛卻變成傷害

親情本來很動人，但此刻變得好沉重。家屬出於善意而提供資訊、建議，卻凌駕了病人本人的意志，連疼痛控制這樣基本的照顧都得不到，這究竟是愛還是傷害？江太太指，

我這輩子活到60歲，沒有求過什麼。住進安寧病房，才覺得得到照顧，也吃到了想吃的東西，此刻什麼都不求了。

最後江太太的疼痛得到控制，也吃到了想念的美食，身心都放鬆、舒坦，3天後就去世了。

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照顧者｜生命末期的病人怎麼吃？

生命末期的病人怎麼吃？最重要的原則就是「想吃、能吃，就盡量吃」，家屬不妨盡量滿足病人，不需要過度忌口。家屬常常出於善意，不讓病人吃這吃那，可是病人覺得「生病很辛苦，我也很努力在治療疾病了，為什麼連吃東西這樣小小的慾望都不讓我滿足？」對病人來說，一點點口慾上的滿足，都是支持的力量。

接受癌症治療時，病人常感口乾舌燥，或者口腔黏膜破掉、有灼熱感，可以含冰塊、吃點冰淇淋，既降低不適感，也補充熱量；也可將茶水放涼，當漱口水，讓口腔保持濕潤，另外可用鳳梨汁清潔舌垢，保持清潔。如果吞嚥有困難，不能喝太多水，可將白木耳煮到黏稠，不容易嗆到又有飽足感。

照顧者｜食物可以成為快樂的泉源

有些放了鼻胃管的病人仍有進食慾望，雖然不能吞嚥，但可讓他含著他想吃的東西，聞到氣味、滿足後再吐出來，這是一種心理慰藉。食物其實可以成為一種療法，張寶方曾遇過短腸症的病人，因手術切除大部分腸道，影響吸收，只能吃太空食品，但看到別人吃美食，就會想起自己以前也能吃這些東西，很失落。

後來志工去買他想吃的東西，讓他放在嘴裡咀嚼，但不吞下去，食物的香氣、口感帶來片刻的滿足，成為他一天快樂的泉源。

也有臨終病人想吃芭樂，芭樂很硬，其實他已經虛弱到無力咀嚼。但志工還是把芭樂的籽挖掉、切成小塊，讓病人淺嚐幾口，滿足味覺、嗅覺。不需要多問什麼，病人可能也沒有力氣回答，但從臉部的表情放鬆，就知道他已心滿意足了。

照顧者｜讓病人回到原來習慣的生活

肺癌末期的病人能不能吸煙？標準答案是不可以。但張寶方曾去日本的醫院觀摩臨終照護，有位醫生就允許肺癌末期病人吸煙。他帶病人到院內的吸煙室，甚至跟病人一起吸煙，兩人看著窗外的風景，什麼話也沒說。

第二天，醫生又陪著病人吸煙，吞雲吐霧中，他問病人「對自己的病有什麼想法」，兩人慢慢聊起來。張寶方這才明白，吸煙是為了培養信任、建立關係，才能開啟後面的照護。尤其當疾病進入晚期，應該讓病人回到原來習慣的生活模式，而不是用醫療介入改變他，這才是同時滿足病人生理、心理需求的醫療照護計劃。

張寶方還遇過一位罹患天皰瘡的病人，她後來已腎衰竭，床頭竟然還放滿可樂，原來是媽媽買給她的。當時她不太能理解，為什麼媽媽要滿足女兒的要求，心想：這不是加速死亡嗎？但多年後回頭看，那或許也是一種愛。病人太辛苦了，何不在生命末期滿足她簡單的需求？媽媽的愛，其實帶著椎心之痛。

内容獲《健康2.0》授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為《她罹癌子女卻堅持生機飲食！進安寧病房終於吃到人生最後一口滷肉焢筍》，摘自《放下的勇氣，安寧病房的生命故事》張寶方 著。