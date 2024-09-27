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國慶優惠｜逾3600間食肆推十一優惠　多間五星級酒店自助餐有折【附詳情】

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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飲食業聯同多個界別在十一國慶當日推出優惠。(受訪者供圖)

為慶祝國慶七十五周年，飲食業聯同多個界別在十一國慶當日推出優惠，有餐廳當日堂食7折，亦有售賣7.5元的產品，其中太興、敏華及茶木等食肆推全日堂食7折，有多間酒店推出優惠，其中香港天際萬豪酒店 -天際咖啡室更推出買一送一自助餐優惠。至今有超過3600間食肆參與，數字較去年多逾一倍。

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靚媽精明眼｜名店主理人教Hermès買袋攻略　公開3大秘訣如何零配買入稀有手袋

飲食界立法會議員張宇人表示，今年是首次跨5個界別推出國慶優惠，包括酒店業、便利店、超市及海洋公園，又指「國慶大過回歸」，因此折扣額度普遍訂於七折，而非七五折。被問到北上潮會否影響優惠的成效，張宇人指，「離開香港的市民始終要離開」，但仍然會有500至600萬人留港。他強調，優惠不只為吸引市民，初心是為了國慶，讓市民遊客都有折頭，希望大家高高興興。

食肆國慶優惠（部分）

餐廳/優惠/優惠期

*美心 MX 及美心 Food2/鮮茄焗豬扒飯 75 折優惠(大會堂MX、西九高鐵站 MX 及機場中場 MX 除外)/10 月 1 日

*麥當勞/麥當勞 App 專享「麥麥慳」套票 $25 起就歎到一餐(低至 57 折)、$19 買新餐肉蛋漢堡配飲品、$9.9 歎厚椰奶鐵/9 月 30 日至 10 月 4 日早上 4 時至早上 11時

*肯德基/於 KFC 櫃枱惠顧任何食品,可以$10 加配1件雞 (家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞)/10 月 1 日上午 11 時後適用

*大家樂/$99 紅燒素翅二人小菜晚市套餐 7 折優惠/9 月 28 日至10 月 2 日

*太興/堂食全單7折/10月1日

*敏華冰廳/堂食全單7折/10月1日

*茶木/堂食全單7折/10月1日

*大快活/晚市惠顧清湯蘿蔔牛肋肉煲二人餐配灼菜(一客)或是日甜品(兩客)可享 7 折優惠/10月1日

*Pizza Hut/任何堂食或外賣自取惠顧即可免費享用香蒜肉絲意粉一客/10月1日

*PHD/任何堂食或外賣消費即享用脆薯角一客/10月1日

*鴻福堂/$42 購買藥製龜苓膏 1 盅 $21 購買楊枝甘露 1 支$11購買自家燒賣1份8粒/10月1日

*吉野家/鰻魚牛肉雙拼丼配溫泉玉子、鮮嫩時菜及飲品 $71/10月1日上午 11 時後

*牛角日本燒肉專門店/1. 日本黑毛和牛及國產牛海鮮燒肉盛合7 折優惠(牛角旺角 MOKO、尖沙咀 LCX 分店除外) 2.1 人前燒肉海鮮套餐 7 折優惠(只供旺角 MOKO 店及尖沙咀 LCX 分店) /10月1日

*牛角 Buffet/晚市精選極上和牛 100 分鐘放題套餐 7折優惠/10月1日

*温野菜/温野菜特選四品及野菜盛合 7 折優惠/10月1日

*銀龍茶餐廳/炸醬撈麵,配紫菜三寶及熱飲, 優惠價$60/10月1日

*百佳超級市場/全線佳之選餅乾買 3 件 7 折/10月1日

*惠康超級巿場/精選五豐麵食原價七折/10 月 1 日

*7-11 香港/7CAFÉ new coconut milk coffee & oatmilk coffee Buy1Get1Free/ 10 月 1 日至10 月 3 日

*OK 便利店/Circle K 脆趣扁可頌/10 月 1 日至10 月 3 日

*九龍東如心酒店 –觀塘 I-O-N/半自助午餐及晚餐 75 折優惠/9 月 30 日至 10 月 1 日

*南灣如心酒店 –黃竹坑 I-O-N/自助午餐及晚餐 7 折優惠/ 9 月 30 日及 10 月 1 日

*荃灣西如心酒店/自助午餐及自助晚餐 7 折優惠/ 9 月 30 日及 10 月 1 日

*香港天際萬豪酒店 -天際咖啡室/自助午餐、晚餐 買一送一 (成人/長者/小童)/9 月 30 至 10 月 2 日

*馬哥孛羅香港酒店-咖啡廳/午餐, 下午茶及晚餐自助餐均可享有7 折優惠/10 月 1 日

*富臨酒家/十一國慶宴/10 月 1 日

*濟州燒肉食堂/花卷五花肉 7 折 (全份/半份)、 醃製一級韓國豬肋骨 7 折/10 月 1 日

*翡翠拉麵小籠包/蟹粉小籠包 7 折優惠(只有部分分店參與)/10 月 1 日

*豪宴海鮮酒家/南瓜粟米肉碎粥$7.5/10 月 1 日

*香港海洋公園 –爐炭燒/惠顧小食及甜品可享七折優惠/10 月 1 日

*香港海洋公園 –熊貓薈/惠顧甜品可享七折/10 月 1 日

資料來源：「飲食及酒店業界慶祝國慶 75 周年優惠活動」

食肆國慶優惠詳情：https://drive.google.com/file/d/12eAOy87nQYxKwkJWTl_m_zqJeu2onqkO/view

食肆國慶優惠詳情QR Code。(受訪者供圖)

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