▲ 瀕死體驗︱腦科醫生染惡菌嘗「瀕死體驗」 靈魂上天堂遇見天使醒後驚：天堂是炸雞味

【瀕死體驗/靈魂出竅/腦科醫生/大腸桿菌/細菌感染/天堂/天使/炸雞】天堂真的存在嗎？甚至飄著炸雞味？！美國一名腦科醫生因一次感染惡菌入腦，陷入長達一周的昏迷。當他醒來後，他表示自己經歷了一次「瀕死體驗」，靈魂出竅上了天堂，除了見到絕美的天堂景色，還看見天使列隊，甚至聞到天堂飄散著炸雞香味。

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據日本媒體報導，美國哈佛腦科權威醫生埃本·亞歷山大3世（Eben Alexander III），撰寫了一本名為《天堂的證明：一位哈佛神經外科權威醫生的瀕死體驗》的書籍，該著作為記錄下他因一次意外而擁有的「瀕死體驗」經歷：亞歷山大曾因大腦受到大腸桿菌感染而命危，陷入長達一周的昏迷狀態。期間，他宣稱自己的意識脫離了身體，並到達「天堂」。

遇見「天使聖歌隊」、天堂聞起來像炸雞

據亞歷山大描述，他的靈魂到達天堂後，見證了絕美的天堂景色，像是有綠色山谷、水晶般清澈的水池，甚至還有天使聖歌隊留下閃爍發亮的軌跡：

我看到藍黑色天鵝絨般的天空，充滿了金色的光芒，天使的合唱團在雲中閃爍；我親眼目睹了它留下的痕跡。

不過，最令人震驚的是，亞歷山大聲稱「天堂聞起來像炸雞味」。

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亞歷山大堅信自己確實看到了天堂，因此他不會否認那些聲稱「見過天堂」的人。 亞歷山大補充說，這次「瀕死體驗」顛覆了他對死後世界的固有認知：

以我對大腦的了解，我相信諸如靈魂出竅和與天使相遇之類的事情，是大腦受到創傷所造成的悲劇。但透過這次戲劇性的經歷，我確信我錯了。

同場加映：從面相推測死期遠近

山東青島一名殯葬師曾在小紅書分享，人臨終前，從面相可以看出端倪，讓親人可以為逝者及時準備身後事：

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