校園直擊︱中年好聲音走入愛官推生涯規劃　羅啟豪鼓勵同學堅持追夢

▲ 羅啟豪走入愛官與同學分享。

位於東區十六網的愛秩序灣官立小學（簡稱「愛官」）自2022年致力推動生涯規劃，至今已舉辦了二十多場「小故事大成就」生命分享會，邀請了來自不同界別的社會人士，與學生及家長分享他們如何追求夢想，如何規劃人生。本年度首次分享會邀請了中年好聲音第一季軍得獎歌手羅啟豪先生擔任分享嘉賓，與他的歌迷們一起到愛官busking。大家都親切地稱他「啟豪哥哥」。

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這是啟豪哥哥首次到學校分享。兩位小司儀在導師的帶領下，訪問啟豪哥哥參加為期六個月的歌唱比賽的心路歷程，並請教他如何堅持自己的夢想。啟豪哥哥鼓勵同學們要相信自己，努力發掘自己的強項及終生興趣，如他自小很熱愛唱歌，就算未有足夠的勇氣去參加比賽，也可以在家裏、在浴室裏都可以繼續練習。

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啟豪哥哥也分享自己成為歌手後的難忘經歷，並為大家唱出多首勵志歌曲，全場四百多位同學及歌迷們聽得十分投入，不時拍手和唱，氣氛熱鬧非常。當啟豪哥哥唱出由著名作曲家倫永亮先生為他寫的《相信相信》時，為大家帶來了正能量，二十多位三、四年級的同學上台與啟豪哥哥合唱，場面感人。

啟豪哥哥的成長故事及美妙的歌聲，為本年度小故事大成就分享會揭開了不一樣的序幕，期待本年度的分享嘉賓能為同學及家長明白「發掘終身興趣」和「相信自己」是孩子們在成長路上缺一不可的元素。

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社會發展一日千里，國際社會對各行各業的要求不斷轉變。愛官以「從體驗中學習，以成功創造成功」為辧學理念，提供超過一百項的課外活動及培訓，協助學生體驗個人價值，發掘長處及能力，建立信心，自我認識；更以「小學校大社區」辦學理念引進各行各業的精英到校，為學生提供更全面，更專業的校隊訓練，邀請多名香港精英運動員到校訓練學生運動員，邀請大學教授、歌手、音樂家、藝術家、金牌司儀、KOL等等為有才華的學生擔任專業導師，除了發掘潛能外，更希望能培養學生的軟技能（soft skills），從而積極裝備自己，定立目標，規劃未來升學及就業的發展，應對未來的挑戰。

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