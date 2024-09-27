  • 31°C
香港時間：2024927日 (五) 19:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

校園直擊︱中年好聲音走入愛官推生涯規劃　羅啟豪鼓勵同學堅持追夢

升學教育

發布時間： 1 小時前

最後更新： 32 分鐘前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

羅啟豪走入愛官與同學分享。

位於東區十六網的愛秩序灣官立小學（簡稱「愛官」）自2022年致力推動生涯規劃，至今已舉辦了二十多場「小故事大成就」生命分享會，邀請了來自不同界別的社會人士，與學生及家長分享他們如何追求夢想，如何規劃人生。本年度首次分享會邀請了中年好聲音第一季軍得獎歌手羅啟豪先生擔任分享嘉賓，與他的歌迷們一起到愛官busking。大家都親切地稱他「啟豪哥哥」。

最新影片:

童學園
校長專訪｜金巴倫英文幼稚園孕育各界精英　採蒙特梭利教中英數培養自信新一代

這是啟豪哥哥首次到學校分享。兩位小司儀在導師的帶領下，訪問啟豪哥哥參加為期六個月的歌唱比賽的心路歷程，並請教他如何堅持自己的夢想。啟豪哥哥鼓勵同學們要相信自己，努力發掘自己的強項及終生興趣，如他自小很熱愛唱歌，就算未有足夠的勇氣去參加比賽，也可以在家裏、在浴室裏都可以繼續練習。

點擊圖片放大
+4
+3

啟豪哥哥也分享自己成為歌手後的難忘經歷，並為大家唱出多首勵志歌曲，全場四百多位同學及歌迷們聽得十分投入，不時拍手和唱，氣氛熱鬧非常。當啟豪哥哥唱出由著名作曲家倫永亮先生為他寫的《相信相信》時，為大家帶來了正能量，二十多位三、四年級的同學上台與啟豪哥哥合唱，場面感人。

啟豪哥哥的成長故事及美妙的歌聲，為本年度小故事大成就分享會揭開了不一樣的序幕，期待本年度的分享嘉賓能為同學及家長明白「發掘終身興趣」和「相信自己」是孩子們在成長路上缺一不可的元素。

點擊圖片放大
+4
+3

社會發展一日千里，國際社會對各行各業的要求不斷轉變。愛官以「從體驗中學習，以成功創造成功」為辧學理念，提供超過一百項的課外活動及培訓，協助學生體驗個人價值，發掘長處及能力，建立信心，自我認識；更以「小學校大社區」辦學理念引進各行各業的精英到校，為學生提供更全面，更專業的校隊訓練，邀請多名香港精英運動員到校訓練學生運動員，邀請大學教授、歌手、音樂家、藝術家、金牌司儀、KOL等等為有才華的學生擔任專業導師，除了發掘潛能外，更希望能培養學生的軟技能（soft skills），從而積極裝備自己，定立目標，規劃未來升學及就業的發展，應對未來的挑戰。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

校長專訪︱童年考試肥佬日日留堂　愛官校長靠學吉他手球建自信：用強項改變自己
17:17 2024/01/22
校長專訪︱童年考試肥佬日日留堂　愛官校長靠學吉他手球建自信：用強項改變自己
升中派位2024｜視哥哥為榜樣自我鞭策文武雙全 愛官尖子考入皇仁與爸爸哥哥一門三傑
17:28 2024/07/11
升中派位2024｜視哥哥為榜樣自我鞭策文武雙全 愛官尖子考入皇仁與爸爸哥哥一門三傑
校長專欄丨「為甚麼我要努力讀書？」　愛官校長：讓自己有選擇人生的方法
12:44 2024/09/04
校長專欄丨「為甚麼我要努力讀書？」　愛官校長：讓自己有選擇人生的方法

你可能感興趣

校長專訪︱童年考試肥佬日日留堂　愛官校長靠學吉他手球建自信：用強項改變自己
17:17 2024/01/22
校長專訪︱童年考試肥佬日日留堂　愛官校長靠學吉他手球建自信：用強項改變自己
升中派位2024｜視哥哥為榜樣自我鞭策文武雙全 愛官尖子考入皇仁與爸爸哥哥一門三傑
17:28 2024/07/11
升中派位2024｜視哥哥為榜樣自我鞭策文武雙全 愛官尖子考入皇仁與爸爸哥哥一門三傑
校長專欄丨「為甚麼我要努力讀書？」　愛官校長：讓自己有選擇人生的方法
12:44 2024/09/04
校長專欄丨「為甚麼我要努力讀書？」　愛官校長：讓自己有選擇人生的方法
羅啟豪 中小學教育 中年好聲音 愛秩序灣官立小學 小學 正能量 課外活動

最高瀏覽

東張西望丨入境處跟進滯留南韓濟州3個月港婦　涉汗蒸幕影相打卡惹禍被控候審未有歸期
東張西望丨入境處跟進滯留南韓濟州3個月港婦　涉汗蒸幕影相打卡惹禍被控候審未有歸期
喇沙校友｜盤點15位星級名人「喇沙仔」　喇沙書院創校逾90年橫掃學界狀元輩出
喇沙校友｜盤點15位星級名人「喇沙仔」　喇沙書院創校逾90年橫掃學界狀元輩出
襲擊｜大埔中學老師陸運會調解期間失控　涉襲擊15歲男生右手骨折被捕
襲擊｜大埔中學老師陸運會調解期間失控　涉襲擊15歲男生右手骨折被捕
急症室最長等候時間（09月27日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月27日 時間16:05）
國泰椅背風波｜前排堅持挨後可否申請調位？　資深空姐解構：難忍還需忍
國泰椅背風波｜前排堅持挨後可否申請調位？　資深空姐解構：難忍還需忍