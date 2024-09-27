英國升學｜傳王菲陪李嫣赴英國UCL開學 天后媽咪年花逾百萬栽培愛女
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
【英國升學/英國留學/王菲/李嫣/星二代/李亞鵬】本月尾是海外留學生的開學日子，天后王菲與前夫李亞鵬育有女兒李嫣，轉眼間李嫣已經18歲，亦準備開展其大學生活。日前有網民於北京機場巧遇王菲母女，原帖文透露李嫣獲倫敦大學學院（University College London）取錄，王菲陪愛女前往英國開學。
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英國升學｜李嫣傳入讀藝術學系
照片中戴著口罩的王菲穿深色上衣襯牛仔褲，至於李嫣同樣戴著口罩兼黑色帽子，穿上背心搭配長褲的她一身型格裝束，打扮風格以及高䠷身型似足媽媽。
有指李嫣將於下周開學，喜愛繪畫的她將入讀藝術學系，李嫣入讀UCL的消息傳出後，引來網友們熱烈討論，有人表示羨慕，擁有如此優越的條件的李嫣，可以接受世界一流的教育。
英國升學｜逾百萬供讀瑞士貴族名校
王菲為栽培女兒不惜工本，早年安排李嫣到瑞士貴族名校博所萊伊學院（Collège Alpin Beau Soleil）留學，該校來頭不少，創校於1910年，是瑞士最古老的私立寄宿學校之一。
根據學校網頁最新資料顯示，2023至2024年單單是學費連寄宿費每年已高達12.6萬瑞士法郎（近108萬港元），但入讀的學生可謂非常幸福，因學校位於阿爾卑斯山，擁有豪華校舍、寬敞宿舍及新穎設施一應俱全，包括多個室內外運動場、健身室、泳池、攀石場、圖書館、Band房及望著阿爾卑斯山美景的特大平台等。
而學校的社交網有不少學生參與課外活動的照片，當中有滑雪、跳降傘、踩單車、划艇以及攀山等，當中有不少學生是亞洲面孔，所以學校在農曆年時設有醒獅表演，讓海內外的學生認識中國文化。
星二代︱王菲吻賀李嫣18歲生日醫好兔唇愈大愈靚 讀瑞士貴族名校年花逾百萬
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