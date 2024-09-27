啟德發展區｜首段600米共融通道今起開放　餘下部分明年內分批啟用

▲ 啟德發展區首段共融通道今起開放予公眾使用。（政府新聞處圖片）

啟德發展區首段行人與單車共用的共融通道今日（27日）起開放予公眾使用。該段共融通道長約600米，位於跑道區啟德海濱花園近啟德橋東面，由康文署管理。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

啟德共融通道全長約13公里，連繫區內休憩用地，包括啟德車站廣場、啟德體育園及跑道區兩旁海濱長廊等。共融通道分兩階段推展，將配合區內基礎建設及休憩用地項目的推展時間陸續落實。

其中，第一階段長約7.5公里，除今日開放的一段，餘下大部分預計於明年內分階段開放。第二階段則長約5.5公里，將配合區內政府及私人發展項目，預計於明年及之後陸續落實及開放。

土木工程拓展署在設計啟德共融通道時，除因應香港實際環境，亦有參考內地和海外城市的經驗。政府亦曾在觀塘海濱花園進行為期6個月的試驗計劃，並向逾1.2萬名行人及騎單車人士進行問卷調查，受訪者普遍滿意試驗計劃。

共融通道路面一般闊6米，以提供足夠和舒適的空間予行人及單車共享。為提升使用安全，通道路面加設標示，提示行人和騎單車人士靠向指示的一邊通道，以保持適當距離；部分位置設指示牌及鋪設減速地磚，以免車速過快。通道旁也設有一條行人專用的無障礙步行徑，為市民提供多一個選擇，場內亦設單車泊位。

另外，由於共融通道在香港屬較新概念，場內設置了告示橫額列明使用人士須遵守的規則。政府亦會加強宣傳，讓市民了解共融通道的優點，並提高安全意識。開放初期，場內亦有禮儀大使向使用者作出適當提示。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】