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登革熱｜本港過去一周增7宗傳入個案　病人潛伏期內曾到印度及佛山

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 3 小時前

最後更新： 46 分鐘前

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本港在過去一周新增7宗登革熱感染個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（27日）公布，在過去一周（9月20至26日）期間，錄得7宗登革熱傳入個案，強烈呼籲市民，不論在本地或外遊，應時刻注意環境衞生，以及採取防蚊和個人保護措施。

最新7宗登革熱傳入個案，病人於潛伏期內分別曾到印度（1宗）及廣東省佛山（6宗）。截至昨日（26日），今年共錄得71宗登革熱個案，包括67宗輸入及4宗本地感染個案。2023年共錄得62宗外地傳入個案。

根據世界衞生組織資料，登革熱的全球發病率在過去20年顯著上升，構成重大公共衞生挑戰。在2023年，持續傳播加上登革熱個案突發性急增，導致全球80多個國家及地區共呈報了逾650萬宗病例和7,300多宗登革熱相關死亡個案，接近歷史最高水平。

另外，根據廣東省衞生健康委員會資料，廣東省過去3個月錄得的登革熱個案有所增加，今年7月及8月分別為233宗及1,220宗，當中大部分屬本地感染個䅁。廣東省疾病預防控制中心的資料進一步顯示，廣東省在本月截至22日已錄得超過2,000宗本地登革熱個案，當中以佛山、廣州及中山錄得較多個案。

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