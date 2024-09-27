公屋輪候︱首派事故公屋二派頂層無升降機　港男終極四派呢個屋邨：順利畢業

▲ 港男獲派3次公屋皆出事，終派呢個屋邨順利畢業。

【公屋輪候/公屋/皇后山邨/皇順樓/大埔大元邨/屯門友愛邨/粉嶺】為了可以派到心儀公屋，不少人都會搏到最後！近日有港男分享4次派公屋的經歷，首派事故單位，其後兩次雖獲派頂層單位，但卻沒有升降機，因此都一一拒絕，最後一派分配到皇后山邨皇順樓後，他開心直指「順利畢業」，事件也引來大批網民留言，恭喜他派到心儀單位。

電費補貼｜2024最新17大電費補貼 中電/港燈/政府津貼最多$1200【附申請連結】

在職家庭津貼｜4人家庭職津增至$4830 一文睇清申請資格＋方法＋表格懶人包

公屋輪候︱港男4派公屋 3次單位皆出事

該名港男於Facebook群組發文，分享自己4次分派公屋的經歷。他表示自己首派是上水彩園邨，因為是事故單位，因此拒絕，而且不計算在三派內。第二及第三派則獲派大埔大元邨和屯門友愛邨的頂層單位，不過由於沒有升降機，所以他亦選擇拒絕。幸好第四派「終極一派」是粉嶺皇后山皇順樓，月租$2397元。他開心直指「順利畢業」，終於可以成功上樓。

▲ 港男於Facebook群組發文，分享自己4次分派公屋的經歷。（經濟日記資料庫圖片）

最新影片推介：

公屋輪候︱網民恭賀「畢業」 讚屋邨配套完善

帖文引來網民討論，不少人恭喜樓主可以派到心儀單位，又指皇后山邨設施新淨，配套完善，「設施乾淨，又有商場，配套都好齊全」、「恭喜，皇順（樓）係最方便」、「皇后山幾好，環境又清靜」。另外，有網民指批評房署的公屋分配不「人道」，連續2次所派的單位都好差「第2和第3次都咁派到無𨋢，都唔知係好彩定唔好彩」、「第4次終於派到正常單位，恭喜哂」、「好彩有4派，唔係可能要硬食頂層無𨋢」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

公屋輪候︱皇后山北區81校網

皇后山為81校網，該區學校包括方樹福堂基金方樹泉小學、香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校、五旬節靳茂生小學、五旬節于良發小學及基督教粉嶺神召會小學等。

同場加映：全港6區最美公屋

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】