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公屋輪候︱首派事故公屋二派頂層無升降機　港男終極四派呢個屋邨：順利畢業

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 59 分鐘前

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港男獲派3次公屋皆出事，終派呢個屋邨順利畢業。

【公屋輪候/公屋/皇后山邨/皇順樓/大埔大元邨/屯門友愛邨/粉嶺】為了可以派到心儀公屋，不少人都會搏到最後！近日有港男分享4次派公屋的經歷，首派事故單位，其後兩次雖獲派頂層單位，但卻沒有升降機，因此都一一拒絕，最後一派分配到皇后山邨皇順樓後，他開心直指「順利畢業」，事件也引來大批網民留言，恭喜他派到心儀單位。

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公屋輪候︱港男4派公屋 3次單位皆出事

該名港男於Facebook群組發文，分享自己4次分派公屋的經歷。他表示自己首派是上水彩園邨，因為是事故單位，因此拒絕，而且不計算在三派內。第二及第三派則獲派大埔大元邨和屯門友愛邨的頂層單位，不過由於沒有升降機，所以他亦選擇拒絕。幸好第四派「終極一派」是粉嶺皇后山皇順樓，月租$2397元。他開心直指「順利畢業」，終於可以成功上樓。

港男於Facebook群組發文，分享自己4次分派公屋的經歷。（經濟日記資料庫圖片）

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公屋輪候︱網民恭賀「畢業」 讚屋邨配套完善

帖文引來網民討論，不少人恭喜樓主可以派到心儀單位，又指皇后山邨設施新淨，配套完善，「設施乾淨，又有商場，配套都好齊全」、「恭喜，皇順（樓）係最方便」、「皇后山幾好，環境又清靜」。另外，有網民指批評房署的公屋分配不「人道」，連續2次所派的單位都好差「第2和第3次都咁派到無𨋢，都唔知係好彩定唔好彩」、「第4次終於派到正常單位，恭喜哂」、「好彩有4派，唔係可能要硬食頂層無𨋢」。

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公屋輪候︱皇后山北區81校網

皇后山為81校網，該區學校包括方樹福堂基金方樹泉小學香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校五旬節靳茂生小學五旬節于良發小學基督教粉嶺神召會小學等。

同場加映：全港6區最美公屋

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