中大學生會｜盧煜明稱任內助重建學生會　主席冀最快年底選出5名師生校友校董

▲ 盧煜明形容，學生會是大學的重要元素，但必須在合法合規的程序下重建學生會。（馮琪雅攝）

中文大學候任校長盧煜明形容，學生會是大學的重要元素，相信在其任內可協助學生完成重建中大學生會，但強調必須合法合規。中大校董會主席查逸超亦說，若34名校董齊人通過新校長任命「最開心」，盼5名民選師生校友代表能夠於年底加入校董會。

中大學生會自2021年10月宣布「解散」，迄今3年。今日（27日）獲通過任命、將於明年1月8日接任中大校長的中大醫學院副院長盧煜明說：「學生會是學生在大學受教育過程其中一個重要元素，大學其實是支持學生重建學生會，但當然要合法合規。」他提及校方要求學生會根據社團條例下註冊，以及修訂憲章，「相信大學在我領導下，我們會協助學生完成呢樣嘢。」

查逸超表示，修改學生會章是校董會的事情，他自2022年5月起上任校董會主席一直有作跟進，但至今仍未見已完成修改的憲章呈上校董會，他期望未來一年能夠見到。

中大校董會去年底改組後減至34席，尚欠5名互選產生的學生、教職員及校友代表才齊人。被問到相關師生席位出缺下通過校長任命，是否有欠公允，查逸超說，「今日如果可以34位校董會成員全票通過是最開心的」，但由於餘下5名代表均須通過全體投票選出，事前需就遴選程序進行無數次諮詢，並成立特別委員會監督諮詢程序，而諮詢完結後到達立法程序，要設下選舉方法、候選人提名、投票日及投票方式等，形容過程謹慎繁複，不能兒戲。

查逸超續指，校董會轄下委員會在4月才成立，距今5、6個月。他相信未來校董會有條件開始討論相關校董的選舉辦法，希望今年底或明年初能選出上述5名校董，「我都好期望他們加入校董會」。

跟進重建學生會的中大聯書院學生會工作小組召集人冼卓言表示，對於盧煜明及查逸超公開表示支持學生會重建工作表示歡迎，希望有機會與盧煜明親身見面，了解對方會採取的實際行動；小組亦樂見查逸超表達希望選出學生校董，盼校方盡快公布兩名學生校董的遴選方法，盼透過公開透明、符合民主的選舉選出，將學生聲音帶入校董會。

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