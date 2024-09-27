中大學生會｜盧煜明稱任內助重建學生會　主席冀5名民選師生校友年底加入校董會

▲ 盧煜明形容，學生會是大學的重要元素，但必須在合法合規的程序下重建學生會。（馮琪雅攝）

中文大學候任校長盧煜明形容，學生會是大學的重要元素，相信在其任內可協助學生完成重建中大學生會，但強調必須合法合規。中大校董會主席查逸超亦說，若34名校董齊人通過新校長任命「最開心」，盼5名民選師生校友代表能夠於年底加入校董會。

中大學生會自2021年10月宣布「解散」，迄今3年。今日（27日）獲通過任命、將於明年1月8日接任中大校長的中大醫學院副院長盧煜明說：「學生會是學生在大學受教育過程其中一個重要元素，大學其實是支持學生重建學生會，但當然要合法合規。」他提及校方要求學生會根據社團條例下註冊，以及修訂憲章，「相信大學在我領導下，我們會協助學生完成呢樣嘢。」

查逸超強調，並非中大校董會不允許重建學生會，指他自2022年5月起上任校董會主席期間，一直有跟進。他解釋，香港社會不容許團體「無註冊」、「無身份」，校董會出於「尊重」學生會是一個「團體」，故學生會首先必須根據社團條例註冊；而學生會須按規程註冊，修改學生會憲章亦是校董會的事情，但直至現時未見過已修改的憲章呈上校董會，他期望未來一年能夠收到完成修訂的憲章。

中大校董會去年底改組後減至34席，尚欠5名互選產生的學生、教職員及校友代表才齊人。被問到相關師生席位出缺下通過校長任命，是否有欠公允，查逸超說，「今日如果可以34位校董會成員全票通過是最開心的」，但由於餘下5名代表均須通過全體投票選出，事前需就遴選程序進行無數次諮詢，並成立特別委員會監督諮詢程序，而諮詢完結後到達立法程序，要設下選舉方法、候選人提名、投票日及投票方式等，形容過程謹慎繁複，不能兒戲。

查逸超續指，校董會轄下委員會直至今年4月先成立，至今相隔5、6個月，他相信未來校董會有條件開始討論相關校董表的選舉辦法，希望今年底或明年初，能選出上述5名代表加入校董會，「我都好期望他們加入校董會」。

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