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日本旅遊｜無印良品第三間Airbnb住宿　10月日本千葉縣開幕【多圖】

休閒消費

撰文： 周美好

發布時間： 1 小時前

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日本千葉無印良品Airbnb將於10月開幕，現已接受預訂。（相片來自無印良品官網）

不少人希望家中裝潢擺設氛圍有「無印良品風」，在未實現前，不如入住無印良品Airbnb就能即時感受到。第三間無印良品Airbnb「千葉MUJI BASE OIKAWA」，將於今年10月在千葉縣大多喜町開幕，是繼千葉鴨川市、香川縣小豆島後，新加入的「成員」。

無印家具家電任你用。（相片來自無印良品官網）

座落千葉溫泉區

這間新Airbnb位處千葉縣溫泉度假區養老峽谷溫泉鄉。養老峽谷自1914年自被人發現天然泉水湧出後，該地區已發展成為千葉縣罕見的溫泉勝地，各具特色的旅館鱗次櫛比；當地竹子資源豐富，竹子手工藝品名聞遐爾，有「竹之鄉」之稱。

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新Airbnb把去年關閉的舊養老峽谷小學，重新裝修，並朝着為「旅行者了解和體驗當地生活的創意基地」的方向進發。設施有資訊亭和共享辦公空間，目標成為一個透過日常互動產生新想法的學習場所。

千葉MUJI BASE OIKAWA位於養老峽谷的溫泉度假村，春天山杜鵑花、秋天的紅葉開遍，美不勝收。（相片來自無印良品官網）

日玩工作坊 夜觀滿天星

在這裏除可體驗溫泉鄉的純樸舒坦，還有無印良品商品以及當地限定名產手信出售。入住客人可租用 BBQ用品、製作披薩，夜晚在無光害的環境裡欣賞美麗星空。而且Airbnb未來日子計劃推出養蜂、味噌、醬油製作等工作坊，是一般Airbnb少有的體驗。

房型雅緻，百份百無印風，A棟141平方米、B棟36平方米，適合多人入住。（相片來自無印良品官網）


至於房型，分為A及B兩棟。A楝是整棟教室翻新而成，可住10人。B楝同樣可住10人，分為兩間客房，共用廚房、客廳和浴室。

A棟出租別墅是整棟教室翻新而成。（相片來自無印良品官網）

MUJI BASE OIKAWA
地址：千葉縣夷隅郡大多喜町小田代524-1
費用：
A 棟：一棟全租50,000日圓、約2,710港元起。
B 棟：一棟全租55,000日圓、約2,981港元起，客房各20,000日圓、約1,084港元起
（入住須另收清潔費）
官網

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