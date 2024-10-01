靚媽揀海味｜陳爽教分辨7種花膠　其中1種拍賣價達6位數

▲ 靚太陳爽夫家經營海味店生意，對花膠品種非常熟悉！

【陳爽/海味生意/花膠】靚媽陳爽的夫家經營海味店生意，她亦曾發展網店，故對各類海味甚為熟悉，尤其是花膠，因為她認為花膠功效多，對女士養顏有一定幫助，自己也很喜歡吃，她還教大家分辨花膠種類，究竟哪一種最矜貴？哪一種又最有營養價值呢？

▲ 靚太陳爽教大家分辨花膠種類。（越玲瓏攝）

陳爽表示見到花膠的樣子就會很開心，因為它們金黃色，很適合過年時食用，而且花膠種類比其他海味多很多，她說：「花膠本身是魚的肺部，大小的魚都有不同，就會有不同的形狀。

▲ 花膠有很多種類

花膠種類一：蜘蛛膠

蜘蛛肚/蜘蛛膠形狀很立體的，像吹脹了氣似的，在四大花膠中屬於比較貴價，如果有鬚和完整一塊，就最為珍貴。

花膠種類二：鰵魚膠

鰵肚是鰵魚的花膠，適合做花膠扒，它們浸水後可以被發大八至九倍，甚至是十幾倍，煮熟用刀鋸開吃，就像牛扒的吃法。

花膠種類三：花膠皇

花膠皇看起來很大一塊，陳爽指她們曾經拿花膠皇去慈善機構拍賣，很完整沒有瑕疵的，可以拍賣到六位數，甚至有些人拿它們炒賣，就像買賣樓宇一樣，買了過多幾年已升價一倍，然後再放賣。

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花膠種類四：白花膠

白花膠看似薄薄的一片，其實功效多多，陳爽表示這種魚不算很大，但功效很好，例如她坐月的時候，想谷多些奶，吃了白花膠有助她上奶，所以她認為是坐月首選。

花膠種類五：扎膠

如果較為深金黃色的扎膠，代表它們年份舊一點，味道亦會較佳，適合炆煮和煲湯，再厚一點的話，亦可以做花膠扒。

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花膠種類六：鱔膠

鱔膠形狀很修長，像鰻魚般細長，這種花膠很獨特和很難找到，對人的胃部有很大功效，例如經常有胃酸和胃痛的人，就很適宜吃鱔膠。

花膠種類七：鱈魚膠

鱈魚肚是平價一點的花膠，平日主要用來打邊爐時食用，經齊實惠。

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陳爽大讚食用花膠好處多：「女士養顏男士健身，而且花膠膽固醇很低，很多好的骨膠原，吃完後皮膚靚，又不怕長胖。」

場地：Mini Hotel

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