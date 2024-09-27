夫妻關係｜41歲富婆戀上閨密16歲兒子　閃婚半年近況曝光男方下場唏噓

▲ 41歲富婆戀上閨密16歲兒子，閃婚半年近況曝光，男方下場唏噓。（iStock圖片）

【母子戀/夫妻關係/結婚/離婚/婚姻生活】去年印尼一段母子戀結婚轟動社會，事緣新郎是一名只有16歲的未成年男子，而且其身份更是新娘閨密的兒子，此外不少人也認為閨密是覬覦對方的財富才會允許兩人結婚，兩人最終力排眾議，在去年完成婚禮，但他們卻在今年三月宣告離婚，婚姻維持不到一年。

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母子戀｜富婆失戀後與閨密兒子朝夕相對

綜合《Tribun News》等外媒報道，該名41歲富婆瑪麗安娜（Mariana）在當地經營雜貨店，並且擁有一間豪宅。她與閨密麗莎（Lisa）是多年的好友，亦親眼看著對方的兒子凱文（Kevin）長大。有一次，瑪麗安娜與未婚夫鬧分手，令她感到極之悲痛，當時閨密常常伴在對身邊，也令瑪麗安娜多了與凱文相處的機會。

母子戀｜閃電結婚獲閨密支持

某一日，瑪麗安娜向閨密表達了對凱文的心意，而麗莎與兒子溝通後並沒有反對二人在一起，更同意了兩人的婚事。但是，16歲的凱文與瑪麗安娜相差25年，而且財力遠不及對方，在眾多方面的巨大差距下，兩人的結婚引起外界的極大迴響。

儘管如此，兩人在2023年7月30日極速舉辦婚禮，雖然外界指責凱文貪圖瑪麗安娜的財富，但他們堅決否認，並且強調兩人是出於真愛下才締結一起。

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母子戀｜今年3月辦理離婚手續

不過最新消息指出，原來夫婦二人在2024年3月已辦理離婚手續。據指，他們在這段日子承受不少挑戰，年僅16歲的凱文是未成年，所以受到當地保護未成年人士的法律，婚後他與瑪麗安娜要分房睡覺；此外，兩人常常有激烈爭吵，結婚未到一年，凱文已提出過四次的離婚要求。

母子戀｜閨蜜支持離婚：婚後個仔唔聽我講

閨蜜麗莎對於兒子閃電離婚，卻表現出「鬆一口氣」，與之前的態度大相徑庭。她透露，兒子結婚後只聽從妻子的話，成為了一位「妻管嚴」，不再聽命於自己，令她感到很難過，所以她認為兒子離婚並非壞事。

母子戀｜男方淨身出戶

由於當時舉辦婚禮的一切開銷由女方支付，所以離婚後，凱文淨身出戶，未有得到財產，他沒有在兩人的愛巢帶走任何東西，連前妻買給自己的結婚戒指及手機也被收回。

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