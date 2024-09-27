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著數優惠︱湊湊火鍋迎國慶限定新品 75 折 全新鍋底登場+升級不加價

休閒消費

發布時間： 54 分鐘前

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胡椒豬肚雞鍋(單點 $198;鴛鴦鍋 $138)

為慶祝國慶 75 周年，「湊湊火鍋」特別推出一系列新產品及優惠，由 9 月 28 日至 10 月 31 日，凡於「湊湊火鍋」惠顧指定新產品，均可享有 75 折優惠，並可以超值價格品嚐最新推出的火鍋湯底及時令食品，同時推出鍋底升級及海鮮炸品小食，享受獨特味蕾的饗宴！

「湊湊•茶米茶」臺式茶飲推出全新期間限定獨家飲品——與百事可樂首次攜手合作的「百事蜜桃綠茶生可樂」及獨家「抹茶開心椰」。為茶飲愛好者帶來前所未有的茶品體驗。

另外，「湊湊火鍋」多間分店均設有豪華包廂，配備高級完善的卡拉 OK 設備，適合親朋好友聚會！

昆布文蛤鏗魚鍋(單點 $198;鴛鴦鍋 $138)

全新「昆布文蛤鏗魚鍋」，鍋底精選來自 180 呎深度純淨無污染海域的天然昆布，與新鮮鰹魚搭配，經過 4 小時慢火熬制高湯，加入現切鰹魚片及文蛤，每一口都凝聚昆布與鰹魚的精華，搭配新鮮活文蛤，獨特的海水風味進一步增添湯底的層次感，鮮甜的滋味令人回味無窮！

另一款全新鍋底「貴州木姜子酸湯」，精選深山野生木姜子，香氣濃郁撲鼻。結合新疆與內蒙古新鮮番茄，新鮮番茄與辣椒經過 365 天自然發酵，帶來獨特芳香。湯底鮮甜清新，完美平衡木姜子的自然酸味，令湯底的口味層次更加豐富，酸甜交融。搭配精選牛骨高壓熬製，適合涮牛肉、海鮮和蔬菜，既能突顯食材本味，又耐久煮。

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