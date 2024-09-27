旦哥嫁女｜大女將嫁劍橋「翻版黎明」　鄭丹瑞揭嫁女心情：想佢返嚟嗌交

▲ 鄭丹瑞大女鄭瑤將嫁劍橋「翻版黎明」，自揭嫁女心情：「想佢返嚟嗌交」。

「想你發表一下待嫁嘅心情。」好事之徒在損友吹水群組向我挑機。「你都識我個女，想知佢嘅待嫁心情，你自己問佢。」我反駁。「我係問你等待女兒出嫁嘅心情，哈哈哈哈！」好事之徒設下陷阱，我天真、我無知、我中伏。

「我準備養一隻貓，學織冷衫，好等我將來做獨居老人的時候，身邊有個伴。」疫情期間，一家人天天困在家中，你眼望我眼；女兒一下子「感懷身世」，發表獨居老人宣言，叫我和老婆大人啼笑皆非。言猶在耳，卻在我們兩老最不為意的時候，被告知：「我嫁嘞！佢求咗婚，我應承咗！」更揚起戴在無名指上的訂婚戒指。

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很難形容當我和老婆大人聽到這個好消息後的心情；我當然替自己的女兒高興！知道有一個疼錫她的男人，知道她終於找到自己的另一半，能夠執子之手，與子偕老，應該老懷安慰，但一想到過去三十幾年在同一屋簷下，跟她的母親終日吵吵鬧鬧，有事沒事都撩交嗌，「家嘈屋閉」些雞毛蒜皮事，徒添滿屋熱鬧。

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那其實只不過是兩母女溝通的一種方法，事實上，大部分時間，她都拗不過她的母親，就走來向我撒嬌，每次我做和事老，就被老婆大人投訴我過分溺愛女兒：「個女嫁咗，以後邊個陪我嗌交？」「得番我囉！」我答。「同你嗌交好悶。」老婆大人相當唔俾面：「都係同阿女嗌交過癮啲。」我跟準備去買龍鳳鈪的老婆講笑：「叫個師傅喺對鈪上面打造『隨傳隨到』四個字，提醒個女記住成日返嚟繼續同你嗌交！」

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