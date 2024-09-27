電話實名制｜下月起可用「智方便」實名登記電話儲值卡　通訊辦：確保實名登記制有效實施

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通訊事務管理局辦公室表示，10月1日起，以香港身份證於電訊商的網上登記平台為電話儲值卡進行實名登記的用戶，可透過流動應用程式「智方便」作為預設方式進行實名登記以及核實身分，以即時完成實名登記程序。通訊辦指，安排旨在進一步確保實名登記制有效實施，亦讓市民能更便捷地啓動電話儲值卡。

另外，通訊辦已要求電訊商加強就已登記的電話儲值卡用戶資料進行抽樣檢查，並把可疑個案轉介警方跟進，以協助打擊電話騙案。截至今年8月底，約300萬張電話儲值卡因客戶未能提供合乎登記要求的資料而被拒絕登記，亦有約264萬張不符合登記規定的電話儲值卡被取消。警方早前亦在接獲電訊商舉報懷疑個案後，成功逮捕涉嫌利用假身分資料大量登記電話儲值卡的人士，當中包括剛於上月公布涉及跨國犯罪集團的電話騙案。

根據《電訊（登記用戶識別卡）規例》，本港居民必須使用香港身份證進行實名登記。通訊辦發言人指，為協助執法機關打擊不法之徒利用虛假資料進行登記，通訊辦一直與電訊商及警方保持緊密聯繫，並根據實名登記制自去年2月全面實施以來的經驗，要求電訊商持續優化登記平台。「智方便」的數碼身分認證功能有助核實以香港身份證進行實名登記的用戶身分，確保實名登記制有效實施，呼籲市民採用「智方便」即時完成實名登記程序，以更方便地啓動電話儲值卡。

發言人續說，市民必須使用自己的身分證明文件正本進行實名登記，商戶亦不應協助任何人使用第三者的身分證明文件進行實名登記，以免觸犯相關法例。通訊辦會繼續進行一系列監察工作，確保電訊商合乎《規例》及相關指引的要求。

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