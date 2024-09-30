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職場Gossip｜老細愛辦公時間外搞聯誼真心煩　上司必讀5大要點切勿阻頭阻勢

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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有些老細喜歡在辦公時間外搞聯誼，令同事感到困擾，老細必須5大要點，切勿阻頭阻勢。

有些做老細的，是好心做壞事。遇過一位老細，最喜歡在office hour以外搞活動。偶然一次當應酬下還可以，但就在同事一年當中最忙的日子，選擇大家放假的周六搞聯誼，就是真心煩，周末都唔放過chur盡埋你，同事即使人到，心裏大抵都是罵：「俾我番屋企做埋啲嘢得唔得？！」個個心裏嘀咕。可想而知，那個聯誼會的效果會怎樣，浪費時間兼嘥資源。

最好都係同事自己搞聯誼，老細唔好插手，等同事邀請最好。（《大叔的愛》劇照）

但這位老細總是有鋪搞搞震癮，在人家本應放假的周六搞個無謂聯誼，完了又來個新點子：不如逢周一晨早上班前，大家一齊食早餐！眾人當堂內心眼反，暗忖：「使唔使咁癡纏呀大佬？我哋嚟返工，唔係嚟拍拖喎，擘大眼未開工就要見？」最唔通氣的是，此人偏偏在大家最忙碌的時候，就鬼死咁多阻人專心打仗的提議，至弊是搞的活動毫無必要兼無甚意義，既然如此，何必令大家身心靈都累不堪言時，再搞那麼多office hour以外沒必要的聯誼花臣呢？可憐一些junior，每次都要乖乖出席和（扮）投入。

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得出的感悟是：

一、做老細的，要明白自己是領導層，不是聯誼大使，自己的角色和責任要清晰。領導有責任幫下屬減輕不必要負擔，而非製造更多無謂負擔。

二、做老細的，請不要經常在office hour以外搞些無謂花臣，一次半次還可應酬你，周末又mingle，星期一未返工又來個齊齊食早餐，誤人時間阻人休息者，哪怕出發點是好，最終只會好心做壞事。

三、要搞任何team-building或team-mingling，請在辦公時間搞。騰不出辦公時間，即說明大家都好忙，那就咪搞。

四、即使要搞，咪在人家年中最忙的時候搞。在下屬年中最忙的日子裏還要他們騰出時間做唔等使之事，是極其唔識do的老細才會做。

五、做人老細，咪鬼阻頭阻勢。

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撰文 : 利嘉敏

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