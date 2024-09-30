癌症殺手｜男子1部位悶痛驚罹壺腹癌　醫生嘆3原因易當腸胃不適：確診已近晚期

▲ 男子1部位悶痛驚罹壺腹癌，醫生拆解3大原因易當腸胃不適。

【癌症／癌症前兆／壺腹癌／腹痛／照胃鏡／黃疸】身體有不適，可能是大病先兆。台灣一名男子因腹部悶痛求醫，經檢查後驚揭患上罕見癌症。醫生解釋指，因為位置及構造因素，加上症狀並不明顯，因此易被忽視，往往發現時恐已接近晚期。

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綜合台媒報道，台灣衛生福利部苗栗醫院外科醫生陳雁捷日前分享上述病例，指苗栗一名41歲男子因腹部經常感到悶痛而入院求醫，經胃鏡檢檢查後，發現十二指腸乳頭處出現腫瘤，進行內視鏡膽胰攝影及切片檢查後，確診罹患罕見「十二指腸壺腹癌」，隨即進行切除手術治療，幸而最後確診為早期壺腹癌。

陳醫生解釋，十二指腸壺腹癌主要發生在胰管及膽管交匯處壺腹，屬於罕見消化道癌症，由於壺腹構造小、位置難以，加上初期無明顯症狀，出現的不適感覺一般腸胃不適類似，因此極易被忽略，假如出現6大早期徵狀，便應及早留意：

癌症殺手｜十二指腸壺腹癌6大初期徵狀

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惟不少人早期忽略症狀，直到後期腫瘤逐漸變大，塞住胰液和膽汁出口，到時約7成患者曾出現黃疸症狀，隨著病情惡化再出現灰白色糞便、胰臟發炎、疼痛加重輻射到背部等症狀，約侵犯到十二指腸附近腸壁，更會造成腸胃道出血，到時再求醫，病情往往已接近晚期。

陳雁捷提醒大眾，想避免患上消化道癌症，應該遵循以下4大方案，以降低罹患及惡化風險：

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