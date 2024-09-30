玫瑰的故事︱劉亦菲擁超強背景5年讀完美國初高中　14歲入美籍攻讀北京電影學院

▲ 劉亦菲背景不簡單！

【玫瑰的故事/劉亦菲/北京電影學院/美籍華人】TVB熱播由劉亦菲主演的新劇《玫瑰的故事》，改編自亦舒同名小說《玫瑰的故事》，自開播以來在兩岸三地不停惹起高度關注。《玫瑰的故事》中詮釋出現代女性成長的故事，而劉亦菲亦因此劇引來大眾的關注，而她的來頭背景絕不簡單，5年讀完美國初高中，14歲入美籍並獲北京電影學院錄取，但學歷卻遭到質疑，後來北京電影學院作出回應。

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據了解，劉亦菲於1987年出生，93年在武漢入讀幼稚園，94年於武漢入讀小學至1997年劉亦菲10歲時移居美國，同年入讀紐約Louis Pasteur Middle School中一，5年後即2002年劉亦菲已讀完初中+高中學分，高中為Francis Lewis High School，7年的學制，劉亦菲用5年時間讀完。

據知，劉亦菲獲得美籍的原因是因為繼父，劉亦菲的親父安少康是武漢大學外語學院法文系教授，而媽媽劉曉莉是武漢歌舞劇院的舞蹈演員，在劉亦菲4歲時父母離婚，她改跟母姓劉，1997年其母攜劉亦菲赴美與華人律師結婚，遂取得美國國籍。

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劉亦菲背景︱5年內完成美國初高中被網民質疑

2002年劉亦菲被北影表演分院錄取時，是第一位招收的美國本科生，根據北影相關規定，要以外籍學生身分應考，必須擁有外國護照以及完成高中學業。但網民從劉亦菲2005年受訪時，自稱18歲推算，她1997年赴美國時年齡只有10歲，劉亦菲在4年後就從美國返回中國時也年僅14歲而已。

網民質疑劉亦菲如何在5年內完成美國中學共7年學業，並且在14歲時錄取北影?懷疑她學歷造假或是北影未依官方管道錄取，批評劉亦菲濫用特權。

劉亦菲背景︱北影回應平息學歷造假事件

不過事件獲北影回應平息，回應指出，2000年1月31日，《高等學校接受外國留學生管理規定》發布，規定外籍留學生需高中畢業或具有同等學歷；外籍人士只需要參加專業考試，不需要參加文化課考試。而劉亦菲同學持有美國護照，具有美國國籍和高中畢業證書，符合外籍留學生入學資格。

同時回應中還指出，關於劉亦菲專業能力問題，劉亦菲入學專業考試由表演學院招生工作小組統一組織。經查，劉亦菲同學經過三輪專業考試，具備相關專業知識和綜合素質，達到入學水平。至此，劉亦菲就讀北京電影學院的爭議可以畫上句號。而且，當年北京電影學院表演分院的副院長也表示，由於劉亦菲是美國人，錄取並不是學院破格為她做出的安排，而是根據規定正規錄取。

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劉亦菲背景︱北京電影學院有多難入？

北京電影學院（Beijing Film Academy）是中國唯一一所獨立設置的電影專業教育高等學府，被譽為「中國電影人才的搖籃」。學校建校近七十年，名師薈萃，學派傳承，創作了眾多中國電影史上的經典作品，在學科建設、教學創作、師資培養、人才選拔各方面都引領着中國電影教育的發展方向。

北京電影學院是中國高等藝術院校入學淘汰率最高的幾所學校之一。2018年報考人數達4.5萬餘人次，計劃招生只有不到500人，淘汰率約99%。考生將通過一至多輪測試拿到「文化考試通知書」，再通過高考方可最終被北電錄取。近年來，有「中戲出演員，北電出明星，上戲出網紅」的說法。

北京電影學院人才輩出

著名校友有，導演系06級MFA研究生趙薇、徐靜蕾；攝影系（電影攝影專業）78級張藝謀；表演學院1996級趙薇、2001級黃聖依、2002級劉亦菲以及2005級楊冪等。

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