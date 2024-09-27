中大校長｜中大醫學院祝賀盧煜明獲任命中大校長　趙偉仁：行政經驗及創新兼備

▲ 中大醫學院院長趙偉仁形容盧煜明是領導大學前進的理想人選。（資料圖片）

現年61歲、有「無創產前檢測之父」之稱的中文大學醫學院副院長（研究）盧煜明，今日（27日）獲中大校董會通過於明年1月8日起出任第9任中大校長，中大醫學院發稿祝賀盧煜明獲得任命。

中大醫學院院長趙偉仁表示，盧煜明是全球頂尖學者，學術成就斐然，貢獻和地位在國際間廣受認同。趙偉仁形容，盧煜明同時懷抱培育人才的熱忱，擁有豐富行政經驗，並具備創新及知識轉移的遠見，為領導大學前進的理想人選。

趙偉仁續說，中大醫學院上下將支持盧煜明出任中大校長，深信在他的領導下，中大定必更上層棲，再創佳績，並在充滿挑戰的環境下為中大、以至區內的高教界取得新機遇。

中大醫學院讚揚盧煜明是蜚聲國際的科學家，在醫學領域上取得多項革命性突破，影響深遠。院方提到，盧煜明早年開創的「無創產檢」方法已被全球數十個國家廣泛採用，每年有數以百萬計孕婦受惠；近年再領導科研團隊成功將DNA測序技術應用至癌症檢測，研發出能偵測數十種癌症的血液測試，並已推出作臨床應用。

院方亦提及，盧煜明與中大醫學院淵源匪淺，自1997年回流後便一直在中大醫學院從事教研工作，並出任多個管理層職位，包括副院長（研究）、化學病理學系系主任、李嘉誠健康科學研究所所長及轉化腫瘤學國家重點實驗室（香港中文大學）主任，參與和領導多個範疇的策略制定和管理，「對醫學院以至大學多年來的發展貢獻甚鉅」，「中大醫學院目前在多個全球排名中位居前列，盧教授實居功不少。」

此外，院方指盧煜明盡心提攜後進，多年來栽培了不少優秀科研人員，許多曾跟隨他的學生及科研人員現已成為傑出科學家，在本地、國家、以至全球不同地區進行多個改寫醫學發展的重要研究。

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