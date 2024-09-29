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馬圈靚媽｜馬評人莎拉誕孖仔極速修身　講馬重數據教仔具理財觀：學會做選擇

新手爸媽

撰文： 李綉珊

發布時間： 33 分鐘前

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湊得輕鬆啲
育兒心得︱靚媽馬評人的數字人生　講馬重數據分析湊仔要具理財觀

【馬評人/四語司儀/莎拉Scarlett/雙胞胎/育兒】莎拉（Scarlett）身兼四語司儀及商台881《一馬當先》的馬評人，最近還迎來新手媽媽這個新身份。她的生活就像一場刺激的賽馬比賽，充滿了意外與驚喜！雙胞胎的誕生不僅改變了她的身份，更在育兒的旅程中深刻體會到堅持、愛與希望的力量。透過她的分享，我們見證了一位女性如何在多重角色中尋找平衡，並在每個生活階段中不斷學習與成長。

初入行時外界一直對莎拉議論紛紛，總是被冠上「花瓶」之名，但對於她來說，有實力的人必定能成功。（陳慧安攝）

馬評人莎拉｜女性在馬圈的地位

畢業後，Scarlett並未立即進入馬圈，而是透過一次試鏡，逐漸踏入主持的領域。她涉獵範疇相當廣，既是四語司儀，又是商台881《一馬當先》的馬評人。初入行時外界一直對她議論紛紛，總是被冠上「花瓶」之名，但對於她來說，有實力的人必定能成功。

雖然馬場這個領域曾經由男性主導，但現在愈來愈多女性投身這個圈，包括女主持和女粉絲，這種變化讓整個環境更加多元化。Scarlett從沒有後悔入行，更認為自己在馬圈多年，除了眼光要獨到，懂得評馬的人也需要具備計算的能力。她表示丈夫雖然並不熟悉賽馬，但卻能在投注中獲得回報，這讓Scarlett更加堅信評估賽馬的能力需要結合數據分析。

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馬評人莎拉｜緣分的安排

談到感情，Scarlett與丈夫的相遇可謂緣分的安排。她與前男友分手後很久沒有再交往過新對象，朋友們常常催促她多交朋友，但她卻認為拍拖就像甜品，可以有但不一定要有。直到經朋友介紹認識了現任丈夫，她才重新建立對愛情的信心。Scarlett指他雖然很忙，但對待感情非常用心，並這樣形容她的丈夫：

他外表看起來普通，但內心很有趣，性格也很好。

談到感情，Scarlett與丈夫的相遇可謂緣分的安排。（受訪者提供）

馬評人莎拉｜孕期要保持良好飲食

曾經有雪卵念頭的Scarlett，婚後不久已懷孕，更是懷上雙胞胎！這個消息讓她的丈夫和家人都非常開心。從那一刻起，Scarlett開始學習如何迎接這兩個小生命的到來。「整個過程都很輕鬆，我有運動、學習，並保持良好的飲食習慣。」她回憶道。懷孕期間，她保持良好的飲食習慣，並且注重運動，攝取魚油、維他命及多種水果，她特別提到，音樂對胎兒的影響深遠，每天播放的《心經》和《普門品》讓她的寶寶更加乖巧。

飲食方面是非常重要的，我每天都吃烚蛋來補充能量，以應對工作壓力。

雙胞胎的誕生不僅改變了莎拉的角色，更在育兒的旅程中深刻體會到堅持、愛與希望的力量。

馬評人莎拉｜月子坐得好 身體才會好

坐月期間，Scarlett得到家人幫忙，她回憶道：「我坐了兩個月，但實際上延長到三個月，因為有經驗的媽媽在身邊幫忙照顧，還有奶奶時常提醒要好好休息，並且避免沖洗頭髮，保持身體溫暖。」她還強調紮肚很重要，並且會定期進行肚子束縛，以幫助身體快速恢復。

在餵奶方面，Scarlett卻面對很大挑戰，奶量一開始並不充足，但經過數天努力後，開始有一定的奶量。她坦言抱著兩個有份量的嬰兒，在大腿上餵奶是頗困難的部分，而且她需要確保每個寶寶都能得到足夠的奶量，這對於初為人母的她來說，是一個頗大的挑戰，她回想也覺得自己很厲害。

雖然有時會覺得不能呼吸，但效果很好，現在還瘦過未生之前。

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馬評人莎拉｜教育與品格的重視

作為一位新手媽媽，Scarlett認為教育孩子不僅要重視學業成績，更重要培養他們良好品格。此外，給予孩子一定的獨立空間是非常重要，家長角色應是提供支持和指導，而不是過度干預。而作為一位經常分析數據的女性，在育兒上也離不開理財，Scarlett認為教導孩子管理金錢是非常重要，透過給予零用錢的方式，讓他們學會如何設定目標和做出選擇。

讓孩子參與日常的財務管理，可以幫助他們理解金錢的價值和責任感。我也希望我的孩子能夠理解平等和尊重，這些都是基礎。

莎拉從沒有後悔入行，更認為自己在馬圈多年，除了眼光要獨到，懂得評馬的人也需要具備計算的能力。（陳慧安攝）

馬評人莎拉｜新手媽媽的人生價值觀

生活就像一場課堂，每一個階段都擁有學習和成長的機會。在面對家人的健康問題，Scarlett感受到自己的渺小，「雖然我結婚、生子，生活中有很多喜悅，但同時也有家庭成員的健康問題需要面對。」這讓她明白，生活中有快樂也有悲傷，她引用了父親的話：「若無閒事掛心頭，便是人間好時節。」這句話讓她明白，無論生活中遇到什麼挑戰，保持心境的平靜和樂觀都是幸福的要素。

生活中的許多事情都是過眼雲煙，無論有錢或沒有錢，心中無煩惱，每一天都是最好的日子。

莎拉認為無論有錢或沒有錢，心中無煩惱，每一天都是最好的日子。（陳慧安攝）

場地：柏寧酒店

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