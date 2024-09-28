MUJI太古城｜無印良品MUJI太古城中心重開　增設試食區/加水站/開幕優惠低至8折

【靚媽精明眼/無印良品MUJI/無印良品太古城中心店/MUJI優惠】無印良品MUJI太古城中心店昨日（27日）以全新面貌開業！新店搬遷至太古城中心2樓及3樓，是全港首間2層高的店舖，上層主要為生活用品的區域，而下層則以「食」為主題，新設大型試食區域、COFFEE STAND及給水站服務。為慶祝無印良品太古城中心店重新開幕，特設期間限定扭蛋活動，部份商品更有開幕折扣優惠低至8折，當中必搶$10襪，切勿錯過！

▲ 無印良品太古城中心店重新開業，遷至太古城中心的 2樓及3樓。（相關機構提供）

MUJI太古城中心｜無印良品太古城中心店重新開業 全港首間2層高MUJI

無印良品太古城中心店已於9月27日重新開業，遷至太古城中心的2樓及3樓，新店設有上下兩層，是全港首間2層高的店舖，店內亦設有電梯可以自由上落。通過新店二樓的大門，可看見以環保設計為主題的牆身，牆身分別由食物再造物料，如穀物及葵花籽製成的再造牆紙；棉花及牛仔等衣物原材料；及其他家品拼砌而成，突顯無印良品原材料及對環保的概念和特質。

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店內的食品區、服飾區及家品區設計亦別具特色。食品區以市集為設計概念，採用再生木材和木屑壓縮板作為主要飾面，營造自然質樸的氛圍；服飾區以淡灰色為主色調，結合金屬曲紋背板與木皮直線特色牆，完美呈現出有格調的服飾陳列；家品區則使用木絲板和水曲柳原色木材，開放式木材展示區及多層式展示檯設計，突顯生活感。

MUJI太古城中心｜增設3大區域 試食/加水/COFFEE STAND

無印良品太古城中心店增設大型試食區域，顧客可以在指定時間到試食區域，享受先試後買的購物體驗。同時試食區域亦會於每日中午12時至晚上8時提供食品加熱服務，方便顧客於購買後可享用。要留意加熱服務只限指定食品。

除了試食區域外，還增設「給水站」，提供免費飲用水，顧客需自備水樽加水。店內也增設「COFFEE STAND」自助精品咖啡機服務，提供多款咖啡選擇，旁邊有咖啡專用冰杯提供。另外，COFFEE STAND推出新店優惠，由 9月27日至10月6日，顧客可以優惠價$20購買各款冷熱飲品。

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另外，店內也增設資源再生回收箱，只需要把清理乾淨的可循環再造物料如紙張、塑膠、鋁罐、玻璃及衣物帶到店舖，並將其放置於相對應的回收箱即可。

MUJI太古城中心｜必買新店限定$10襪 設扭蛋送5款造型襟章

為慶祝重新開業，無印良品太古城中心店特設期間限定扭蛋活動，即日起至10月6日於太古城中心店購物消費淨值滿$300，即可獲得扭蛋機會兩次，隨機獲贈無印良品商品造型襟章兩個。襟章一共五款。數量有限，送完即止。

店舖也推出開業折扣優惠，部分指定產品可享高達8折的優惠，包括日常餐具、撥水加工軟身行李箱中、深焙咖啡豆及香氛蠟燭等。當中必買太古城店限定的$10襪，包括短襪長襪船襪！

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無印良品太古城中心 MUJI Cityplaza

營業時間：星期一至日 11:00am-9:30pm

地址：太古太古城中心2樓及3樓245及301號舖

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