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阿茲海默症｜抽血檢測預知患病風險 50歲起應做認知障礙檢測

健康資訊

撰文： 吳王依雯

發布時間： 4 小時前

最後更新： 19 分鐘前

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香港科技大學葉玉如教授團隊與本地生物科技初創企業研發出Plasmark ADMT抽血檢測技術

 隨著全球人口老化加劇，認知障礙已成為日益嚴重的公共衛生問題。根據世界衛生組織報告，全球超過5,500萬人受不同程度的認知障礙影響。根據香港醫院管理局統計，本港有逾10萬名認知障礙患者，預計到2030年將增加至15萬名。醫療科技進步令長者壽命延長，認知障礙發病率亦因而持續上升。

阿茲海默症（Alzheimer's disease）俗稱「老年痴呆」佔認知障礙60-70%，是最常見的類型。患者大腦聚積過量異常蛋白質，同時腦細胞大量死亡及腦萎縮，導致記憶力及認知能力喪失，是發病進程緩慢、隨著時間不斷惡化的神經退化疾病。早期徵狀包括喪失短期記憶、情緒不穩、失去動機、無法自理等行為問題。

抽血驗阿茲海默症

今年初，香港科技大學葉玉如教授團隊與本地生物科技初創企業研發出Plasmark ADMT抽血檢測技術，透過血液中21個蛋白生物標誌的水平變化，能有效評估未來5至10年內患阿茲海默症的機率，並將風險分為高、中、低三個級別，精準度高達96%，讓醫生可以盡早介入為患者提供適切支援及治療，延緩病發及病情惡化，減輕家人照顧嚴重腦退化患者的負擔。

目前香港政府為基層長者提供的篩查，是透過問卷分析患病風險，再按需要轉介跟進。若然不欲輪候政府門診的巿民，亦可選擇自費約七千港元進行Plasmark ADMT抽血檢測，或者自費約二萬港元在私家醫院做腦掃描評估。

作者跟葉玉如教授（受訪者提供）

早發現早介入延緩發病

由於大部份認知障礙患者於65歲或以後被確診，從早期徵兆到發病過程一般長達十年以上，所以建議市民從50至55歲開始定期檢測，尤其是直糸親屬有家族病史的高風險人士。 

被視為神經退化疾病的阿茲海默症，真正成因至今未明，估計近七成與遺傳相關。雖然目前的醫療科研，並沒有阻止或逆轉病發過程的方法，但及早篩查可讓醫生、家人盡早安排適切支援，透過醫療照顧延緩病發及惡化，可減輕公共醫療及照顧者的負擔，更可讓認知障礙高風險長者延長較佳的生活素質。

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認知障礙症 腦退化 葉玉如 認知障礙

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