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美麗40路｜44歲童顏單親媽育成兩女大學畢業　Florrie歷盡教女辛酸悟出成功育兒法

育兒資訊

撰文： 李綉珊

發布時間： 2 小時前

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《美麗40路》參賽者、44歲童顏單親媽媽Florrie已育成兩名女兒大學畢業，當中經歷了各種教女辛酸。

【美麗40路/翁貝怡/Florrie/ViuTV/單親媽媽】單親媽媽的生活充滿艱辛與挑戰，她們在面對困難時展現出的堅持與愛心，就是最珍貴的力量。Florrie翁貝怡，這位44歲的母親，以其令人驚艷的超童顏外表參加了《美麗40路》，讓人驚訝她的逆齡靚樣。然而，這樣的外表背後，卻隱藏著一段不為人知的奮鬥故事。身為單親媽媽的Florrie向TOPick分享她如何在逆境中成長，並如何以無私的愛培養孩子，成為她生命中的堅強後盾。

一臉童顏的Florrie得天獨厚，從不保養亦不做醫美。（越玲瓏攝）

美麗40路Florrie｜21歲初為人母的挑戰

Florrie在年輕時便成為了兩個女兒的媽媽，21歲時迎來了第一個女兒，23歲時再誕一女，三年抱兩。年輕的她，面對突如其來的責任，心中充滿了不安與恐懼，她回憶道初為人母時，其實並沒有太多想法，只是參加了一些健康講座。「我只記得每個月都要去覆診，奶奶對我很好，還建議到私立醫院生孩子，雖然那裡的費用很高，但她的支持讓我感到溫暖。」

Florrie憶述生小孩的那天是半夜，當時她非常著急，幸運的是，到達醫院後一個多小時就順利生下了小孩。「雖然感到疼痛，但時間過得很快，沒有像人們所說的那樣需要幾十個小時。」年輕產女果然較容易！

可是，生產後第一次下床時她卻感到暈眩，完全無法站立。「當時我不知道發生了甚麼事，只知道自己感覺不適。醫生立刻決定給我做手術，因為我出現了心麻痺的情況。」當晚醫生替她輸了好幾袋血，後來需要再進行刮宮手術。最終，出院時一切都安好。

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美麗40路Florrie｜從零開始的教育旅程

年輕當媽的Florrie，但也深知教育的重要性，於是決定全職照顧女兒。她和女兒一起閱讀、做功課，不僅讓女兒在學業上有所進步，也讓她在育兒中找到了成就感。「我會陪她們一起讀書，甚至會買很多補充練習給她們，有時候好像重新經歷一次自己的小學生活。」她笑著說。隨著孩子們的成長，她也學會了如何靈活地安排時間，讓女兒們能夠在學習和玩樂之間找到平衡。「雖然我經常督促她們溫習功課，但放假時也會安排她們外出活動放鬆心情。」

女兒成為Florrie生命中的堅強後盾。（越玲瓏攝）

外人眼中的Florrie，似乎在辛苦中奮鬥，但她卻認為這只是她日常生活的一部分。她提到：「說不上辛苦，但有時候也會覺得累。」這樣的生活節奏，讓她在繁忙中也能找到平衡。Florrie回憶這是人生中最健康的時期：「那時候我大約十時睡覺，早上五、六點就起床。」

每天晚上，Florrie都會堅持為女兒講故事，成為了她們之間的重要儀式，她笑言：「經常會在講故事過程中睡著。」這些簡單的時刻不僅增進了母女之間的親密感，也培養了良好的親子關係。

  • Florrie年輕時的樣子跟現在沒兩樣。（受訪者提供）
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    Florrie不僅在學業上給予女兒們幫助，還鼓勵她們參加各種活動，培養興趣。她的小女兒參加了奧數比賽，並在比賽中獲得了獎項。「我希望她們能夠在競爭中學會合作與分享，這些都是人生中重要的技能。」她認為，這些經歷不僅增強了孩子的自信心，也讓她們在競爭中學會了珍惜友誼。

    美麗40路Florrie｜改變嚴厲的管教方法

    在女兒的小學階段，Florrie面臨了婚姻的重大變化，從一個完整的家庭轉變為單親家庭，獨自撫養兩個孩子。這樣的變化不僅影響了她的生活，也對女兒的成長帶來了衝擊。Florrie指出，兩個女兒的個性截然不同：「大女兒比較溫純，有良好的自理能力；而小女兒則從小愛搗蛋，經常收到學校的投訴電話。」

    翁貝怡希望藉著參選《美麗40路》，能夠傳遞愛的信息及鼓勵更多單親家庭，讓他們感受到支持與希望。（越玲瓏攝）

    回想起過去，Florrie承認自己對孩子的管教方式過於嚴苛，尤其是在女兒進入中學階段，這種束縛反而適得其反。她分享了一個特別的例子：

    有一次，小女兒因為害怕考試而撒謊，這讓她感到非常沮喪，後來更因為習慣性，問題愈加嚴重。

    意識到問題的嚴重性後，Florrie決心改變自己的教育態度，她學會了用理解和耐心來引導孩子，而不是單純的責罵。她告訴女兒：「誠實是最重要，無論結果如何，母親都會支持你。」這種開放的溝通方式，讓孩子能夠更自由地表達自己的感受。

    44歲的母親翁貝怡，以其令人驚艷的超童顏外表參加《美麗40路》，讓人們驚訝於她的逆齡靚樣。（越玲瓏攝）

    美麗40路Florrie｜不要對孩子吝嗇讚美

    Florrie用自己的努力，為女兒創造了一個正能量的成長環境，「即使困難，我也不怕辛苦，只希望女兒們能過得好。」Florrie表示大女兒在大學選擇了教育這條路，因為她對小朋友充滿熱情，「她回家後常常跟我分享和小朋友的活動，比如剪輯和貼圖，而我也會參與其中，幫忙剪輯一些簡單的內容。」她笑著說：「雖然我的技術不如她，但她總能把我的工作修飾得更好。」這種互動不僅增進了母女間的感情，也讓她感受到參與的快樂。

    至於小女兒，雖然Florrie認為她選錯科，覺得數學比較適合她；但她最終選擇了工程科。讀到大學二年級，小女兒發現自己對這個科目並不感興趣，最後選擇退學，轉修讀其他學科。Florrie表示雖然覺得有點可惜，但決定支持與理解女兒的選擇，並鼓勵她探索自己的興趣。

    Florrie與一眾參賽者相當老友。 （受訪者提供）

    美麗40路Florrie｜攜手前行繼續追夢

    在女兒的成長過程中，Florrie感到無比驕傲。她藉著參選《美麗40路》，希望能夠傳遞愛的信息及鼓勵更多單親家庭，讓他們感受到支持與希望，並相信未來的日子裡，定能與女兒將繼續攜手前行，追尋各自的夢想。

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