麥當勞優惠｜3款人氣「麥麥慳」套票9.30回歸　25元起歎各款超值套餐

▲ 麥當勞再度推出人氣「麥麥慳」套票優惠。（麥當勞圖片）

麥當勞今日（27日）宣布，將在下周一（30日）起再度推出3款人氣「麥麥慳」套票優惠，只需25元起就能歎各款超值套餐或超值早晨套餐。

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是次「麥麥慳」套票帶來3款超值套餐套票優惠，首先有「飽你鍾意套票」，4個飽餐只需100元起，不但可選深受歡迎的豬柳蛋漢堡、脆辣雞腿飽和板燒雞腿飽套餐，更可加6元升級至雙層芝士孖堡及雙層魚柳飽套餐，享受雙重滋味。

「雞會難得套票」亦載譽回歸，4個雞餐只需128元起，可選麥樂雞（9件）超值套餐、脆香雞翼（4件）超值套餐，及原味麥炸雞和蜜糖BBQ麥炸雞超值套餐，一次過歎盡各款人氣炸雞美食。

憑以上兩款套餐換購券選購心水美食套餐時，可自由選擇搭配中薯條、粒粒粟米杯（中）或蘋果批，甚至加6元升級加大套餐。

另外，「著數之晨套票」亦會同步登場，只需100元起就可歎4個超值早晨套餐，3款經典早晨之選包括豬柳蛋漢堡超值早晨套餐、魚柳飽超值早晨套餐，及炒雙蛋火腿飽超值早晨套餐，若可加5元更可選擇精選早晨套餐，加10元則享珍寶套餐。

3款「麥麥慳」套票均由下周一起登陸麥當勞App，購買套餐時只需付20元訂金，4張套餐換購券便會於數分鐘內自動存入麥當勞App之優惠券版面，即可換購美食。套餐換購券可於11月18日或以前使用。

PayMe麥當勞優惠券限量快閃

值得留意的是，由同日起，PayMe App亦會有5元麥當勞快閃優惠券供搶領。領券後即日內到麥當勞餐廳或App消費滿40元或以上，並使用PayMe付款，優惠券即自動扣減。

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