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資料外洩｜紅十字會灣仔遺失12份捐款表格　已呈報私隱署及報警

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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香港紅十字會遺失捐款者資料，涉12份已填表格。（資料圖片）

香港紅十字會於灣仔遺失捐款者資料，涉12份已填捐款表格。

香港紅十字會今日（27日）表示，該會籌募團隊今報告，昨（26日）於灣仔鄧肇堅醫院外遺失一袋捐款者資料，內含12份已填上個人資料的捐款表格。

會方就可能遺失個人資料，向相關捐款者衷心致歉，並強調高度重視事件，發現事件後已即日呈報香港個人資料私隱專員公署及向警方報案。

會方又指，重視捐款者及所有持分者的個人私隱，多年來一直以高規格的程序由團隊內部處理，形容今次屬個別事件，將盡快更新籌募大使的工作流程指引，及改善處理捐款表格的方式，以防止同類事件發生。

會方呼籲於以下時間及地點曾簽署捐款表格的捐款者，或任何拾獲相關資料的人士，致電+852 3628 1177或電郵hkrc.enquiry@redcross.org.hk，盡快與該會聯絡。

  • 9月25日上午9時30分至下午4時 大埔何妙齡那打素醫院（全安路）71X站頭位
  • 9月26日上午9時30分至下午4時正 灣仔愛群道8號行人道

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