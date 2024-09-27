大熊貓經濟｜《再．見熊貓福寶》優先場明起上映　「家姐」「細佬」獨家短片同場大放送

▲ 港產大熊貓「家姐」和「細佬」從未曝光短片，在《再．見熊貓福寶》場次率先有得看。（MCL戲院fb圖片）

超人氣大熊貓「福寶」的感人紀錄片《再．見熊貓福寶》，明日（28日）起上映優先場，10月4日正式上映。觀眾除了可回顧「福公主」在韓生活點滴，更可在開場前看到海洋公園大熊貓龍鳳胎寶寶的從未曝光短片。由10月4日起，憑戲票到觀映戲院票房還可換領「海洋公園大熊貓BB滿月」明信片乙張。

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首隻在韓國誕生的大熊貓「福寶」人見人愛，更是香港剛滿月大熊貓寶寶的「表姐」。而真實記錄「福寶」與飼養員爺爺溫馨回憶的紀錄片《再．見熊貓福寶》，不但為韓國開畫票房冠軍，明日（28日）起的香港優先場早前亦秒速售罄，10月4日正式上映。

MCL戲院今日（27日）透露，觀眾入場時可觀看由海洋公園授權、MCL獨家放送的大熊貓寶寶「家姐」和「細佬」的萌趣短片。由10月4日場次起，憑《再．見熊貓福寶》任何場次之MCL戲票到觀映戲院票房，還可換領「海洋公園大熊貓BB滿月」明信片乙張。數量有限，送完即止。

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