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打擊違泊｜大圍巴士總站多輛巴士收「牛肉乾」　網民：抄到走火入魔！

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 15 分鐘前

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昨日（26日）有網民發現，一名交通督導員向多輛巴士發出定額罰款通知書。（Sun Hang@香港交通及突發事故報料區）

昨日（26日）有網民發現，一名交通督導員在大圍美田邨巴士總站打擊違例泊車，其間更向多輛巴士發出俗稱「牛肉乾」的定額罰款通知書。有網民調侃交通督導員已「抄到走火入魔」。

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網上圖片可見，一名交通督導員在停泊於大圍美田邨巴士總站的巴士前抄牌，並把「牛肉乾」放在巴士水撥。事件引起網民熱烈討論：

巴士唔泊喺巴士站，唔通泊的士站？

巴士站內停泊巴士都犯法?

 又夠高攝到上去先好嘢

而家真係抄牌都要識擔梯

九巴表示，昨午約1時，3輛停泊在大圍美田巴士總站內的九巴，接獲涉嫌觸犯定額罰款交通違例事項的通知書，但相關巴士停泊的位置屬巴士總站運作範圍，並無阻塞現場交通。需於班次開出之間在巴士總站內短暫停泊巴士，讓車長休息或用膳，已就事件向運輸署反映意見，及要求署方跟進。

警方則稱，沙田警區人員昨午約1時在香粉寮街一公共運輸交匯處進行打擊交通違例事項行動，其間人員向造成阻塞的違泊車輛，包括的士、小巴及專利巴士，發出共8張定額罰款通知書。

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