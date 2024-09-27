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高官外訪｜林定國晤馬來西亞渣打銀行伊斯蘭銀行業務行政總裁　了解對法律及爭議解決服務需求

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

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林定國（第一排右二）和代表團與馬來西亞渣打銀行伊斯蘭銀行業務行政總裁Bilal Parvaiz（第一排中）合照。（政府新聞處圖片）

正率團訪問東盟的律政司司長林定國，今日先與馬來西亞中華總商會署理總會長拿督吳逸平會面，了解他們對跨法域法律服務的需求，並向他們介紹香港多元化的專業服務，其後出席午餐簡介會，聽取馬來西亞渣打銀行伊斯蘭銀行業務行政總裁Bilal Parvaiz介紹馬來西亞的商業發展，了解當地金融業界對法律及爭議解決服務的需求。

邀馬來西亞律師公會成員來港參加「香港法律周2024」

林定國一行今日拜訪了馬來西亞國際調解中心，該中心在馬來西亞律師公會的支持下，於今年一月正式啟用。馬來西亞律師公會副會長Anand Raj介紹調解中心的運作目標，包括促進與中國和其他國家調解中心合作，推廣調解，亦會提供專業的調解服務、調解培訓以及調解師的評估和認證等不同服務。他把握機會邀請馬來西亞律師公會成員，今年11月4至8日來港參加「香港法律周2024」，活動不但涵蓋國際法，亦有關法律和爭議解決等最新話題。

昨見證AIAC與華南（香港）國際仲裁院及一邦國際網上仲調中心簽署諒解備忘錄

他們隨後與亞洲國際仲裁中心（AIAC）舉行會議，昨天見證AIAC與華南（香港）國際仲裁院及一邦國際網上仲調中心簽署諒解備忘錄，他與代表團今日能進一步了解該中心為本地和國際仲裁員提供支援，以及其他替代爭議程序，希望加深香港與馬來西亞在法律領域的關係。

傍晚，林定國與中國駐馬來西亞大使館臨時代辦鄭學方共進晚餐。林定國明日（28日）結束東盟訪問行程返港。

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