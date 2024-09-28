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特首落區｜李家超今早到沙田與市民傾談　就新一份施政報告作諮詢

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 22 分鐘前

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行政長官李家超早上到沙田，就新一份《施政報告》進行諮詢。

李家超到沙田禾輋邨家訪，首先與小學生傾談，了解功課壓力和課餘活動，提到香港運動員取得出色成績。

有長者反映禾輋邨樓宇日久失修，希望可以重建，李家超表示政府會按次序做，並會做好屋邨管理。

李家超之後到一間茶餐廳與街坊閒聊。有街坊表示，受惠於消費券，希望可以再派。李家超回應指，多方面考慮。

李家超於家訪中探訪一個患有肌肉萎縮症的女士，並感謝她們告知生活上的困難。她指，母女女士亦會到日間護理中心做運動，生活積極、互相支持，感覺溫馨。她指，母女對地區及上門服務符合要求，証明政策需繼續推行，亦對推行地區服務有幫助。

他亦到訪一間日間社區康復中心，中心照顧500多名人士，部分患者有中風及腦部受損等情況。他指，有年青患者康復理想，亦感謝護理員的細心照顧。

他表示，注資10億到樂齡及康復創科應用基金，以幫助更多康復者，亦希望發展商興建更多院舍。他亦表示，政府重視照顧者支援。

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