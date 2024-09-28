仁濟醫院縫針事故｜女童縫針期間心臟驟停危殆　兩醫護被控虐兒

女童小心悅今年5月在仁濟醫院縫合頭部傷口後，在場父親稱，女童懷疑被醫護以枕頭按壓至窒息，女童期後心臟驟停18分鐘，現時情況仍然危殆。

女童父親事發後數天於荃灣警署報案，警方今晨（28日）以虐兒罪拘捕兩名女子。據了解是涉案護士及病人服務助理。

警方表示，案件由新界南總區重案組跟進，經調查及向律政司徵詢法律意見後，今日於葵青區拘捕兩名分別26歲及62歲本地女子，涉罪名「對所看管的兒童或少年人虐待或忽略」。警方指，已落案起訴涉事兩人，將於9月30日上午於沙田裁判法院提堂。

醫務衞生局發新聞稿，指由於案件已進入司法程序，不便評論。局方指，對於今次不幸事件中女童的情況，感到極度難過。醫管局臨床團隊會繼續為女童提供適切治療，並持續與家屬保持密切聯絡，以提供及時支援。醫衞局指，一直高度關注事件，醫管局會全力配合警方的調查。

醫管局則表示，病人一直在瑪嘉烈醫院的兒科深切治療部接受治療。目前仍依賴鼻胃管餵食和呼吸機治療。至於涉事醫護已被停止職務。

協助家屬的工聯會立法會議員陳穎欣引述家屬指，醫管局及仁濟醫院至今未承認過事件是否涉及人為失誤，家屬感到非常失望及不滿，所以十分感謝警方的調查工作及迅速的拘捕行動，令事件有突破性進展 。

一直協助家屬跟進事件的工聯會立法會議員陳穎欣及心悅父親黎先生歡迎檢控進度有新進展，冀有關刑事檢控工作能盡快完成，透過審訊可還心悅一個公道，彰顯公義。陳穎欣認為有關檢控工作能起阻嚇作用，亦證明事件的嚴重性，必須查明真相。

陳穎欣引述家屬指，對於終有涉案人士被控，非常感觸，好希望可還女兒公道：「每日都在苦等，我女兒心悅好慘，得幾歲就被人搞成咁，昏迷在病床，只希望盡快水落石出，應該為事件承擔責任的人，必須要為自己做錯的行為負責！」

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