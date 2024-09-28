慶祝中華人民共和國75周年 新生代千人合唱賀國慶

為慶祝中華人民共和國成立75周年🇨🇳，政府同社會各界籌辦「新生代千人合唱賀國慶」，將於國慶日前夕嘅9月30日晚上喺西九文化區藝術公園舉行。可以安排讓大家在西九文化區藝術公園，喺靚嘅觀賞區欣賞全港最大無人機表演，如有需要，可以告訴我需要多少張門票，稍後會聯絡大家取門票🙏🏻



為慶祝中華人民共和國成立七十五周年，香港特別行政區政府文化體育及旅遊局旅遊事務署將舉辦一場盛大的千人合唱及無人機表演。



今次會有破紀錄的2,099架無人機於西九文化區起飛，象徵2024年及國慶七十五周年的「75」加在一起。無人機表演將通過「站起來」、「富起來」及「強起來」三個主題，展示國家在過去七十五年取得的輝煌成就。



1,000名學生和多個青年團體在表演期間獻唱愛國歌曲，歌手鄺美雲將獻唱主題曲《我們的家》。公眾可於西九文化區藝術公園的海濱西面草坪及 M+旁邊高草坪觀賞這場盛大無人機表演，港台電視32台、中央電視台、HOY TV、now TV、鳳凰衛視、無綫電視和ViuTV將現場直播。



一齊支持香港年青人說好中國故事。



日期：2024年9月30日(星期一)

時間 : 8:30-9:15 pm

地點：西九文化區藝術公園一樓露台位置



由於人數眾多，請預早少少來，建議乘坐公共交通工具。如需泊車，請泊M+或故宮停車場，可以安排大概現場7:45 pm前取票。