旦哥嫁女｜鄭丹瑞大女鄭瑤註冊結婚　旦哥榮升外父感動落淚：一定要幸福

▲ 鄭丹瑞大女鄭瑤與劍橋金融才俊今日註冊結婚，旦哥榮升外父感動落淚並祝福：「一定要幸福。」

【鄭丹瑞/旦哥/女兒鄭瑤結婚/女婿Jacob Chan】鄭丹瑞（旦哥）的大女兒鄭瑤（Zaneta）今日（28日）正式註冊結婚，鄭丹瑞在社交平台上分享大女的婚禮照片，宣布榮升外父！在相片中可見，鄭瑤身穿簡潔的白色婚紗，與Jacob Chan在律師面前交換戒指，兩人甜笑一臉幸福。

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鄭丹瑞十分不捨女兒出嫁，在照片中旦哥眼泛淚光，鄭瑤則從後攬住爸爸，兩人感到不捨，埸面感人。旦哥在貼文中祝福女兒和女婿：「一定要幸福喔！」

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鄭瑤與Jacob的相識過程頗浪漫。兩人在東京的一次商務晚宴上相遇，因為都是香港人而開始聊天，發現彼此志趣相投，逐漸發展成戀人。今年3月，Jacob在巴黎時裝周期間向鄭瑤求婚，當時鄭瑤正在巴黎工作，Jacob特意飛過去給她驚喜並慶祝生日，最終成功求婚。

鄭瑤向來有「學霸」之稱，早年在英國中學會考中取得11A佳績，並修畢莎士比亞歷史系碩士，精通多國語言包括中、英、德、法文，現為時裝雜誌的編輯總監。Jacob則畢業於劍橋大學工程系，後來在哈佛商學院讀MBA，現回港打理家族辦公室生意，有「翻版黎明」金融才俊之稱。

鄭丹瑞在女兒結婚前發表嫁女心聲，即睇：

旦哥嫁女｜大女將嫁劍橋「翻版黎明」 鄭丹瑞揭嫁女心情：想佢返嚟嗌交

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