  • 29°C
香港時間：2024929日 (日) 00:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

旦哥嫁女｜鄭丹瑞大女鄭瑤註冊結婚　旦哥榮升外父感動落淚：一定要幸福

家事百科

撰文： 林綺玲

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

鄭丹瑞大女鄭瑤與劍橋金融才俊今日註冊結婚，旦哥榮升外父感動落淚並祝福：「一定要幸福。」

【鄭丹瑞/旦哥/女兒鄭瑤結婚/女婿Jacob Chan】鄭丹瑞（旦哥）的大女兒鄭瑤（Zaneta）今日（28日）正式註冊結婚，鄭丹瑞在社交平台上分享大女的婚禮照片，宣布榮升外父！在相片中可見，鄭瑤身穿簡潔的白色婚紗，與Jacob Chan在律師面前交換戒指，兩人甜笑一臉幸福。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
靚媽精明眼｜名店主理人教Hermès買袋攻略　公開3大秘訣如何零配買入稀有手袋

鄭丹瑞十分不捨女兒出嫁，在照片中旦哥眼泛淚光，鄭瑤則從後攬住爸爸，兩人感到不捨，埸面感人。旦哥在貼文中祝福女兒和女婿：「一定要幸福喔！」

點擊圖片放大
+11
+10

鄭瑤與Jacob的相識過程頗浪漫。兩人在東京的一次商務晚宴上相遇，因為都是香港人而開始聊天，發現彼此志趣相投，逐漸發展成戀人。今年3月，Jacob在巴黎時裝周期間向鄭瑤求婚，當時鄭瑤正在巴黎工作，Jacob特意飛過去給她驚喜並慶祝生日，最終成功求婚。

鄭瑤向來有「學霸」之稱，早年在英國中學會考中取得11A佳績，並修畢莎士比亞歷史系碩士，精通多國語言包括中、英、德、法文，現為時裝雜誌的編輯總監。Jacob則畢業於劍橋大學工程系，後來在哈佛商學院讀MBA，現回港打理家族辦公室生意，有「翻版黎明」金融才俊之稱。

鄭丹瑞在女兒結婚前發表嫁女心聲，即睇：

旦哥嫁女｜大女將嫁劍橋「翻版黎明」　鄭丹瑞揭嫁女心情：想佢返嚟嗌交

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

旦哥嫁女｜大女將嫁劍橋「翻版黎明」　鄭丹瑞揭嫁女心情：想佢返嚟嗌交
19:31 2024/09/27
旦哥嫁女｜大女將嫁劍橋「翻版黎明」　鄭丹瑞揭嫁女心情：想佢返嚟嗌交
前世情人｜被太太埋怨「太縱你兩個女」 鄭丹瑞：繼續寵愛兩個前世情人
11:24 2024/06/14
前世情人｜被太太埋怨「太縱你兩個女」 鄭丹瑞：繼續寵愛兩個前世情人
明星育兒︱鄭丹瑞68歲生日罕晒全家福　開明教出11A狀元大女鼓勵細女讀考古
13:45 2023/11/28
明星育兒︱鄭丹瑞68歲生日罕晒全家福　開明教出11A狀元大女鼓勵細女讀考古

你可能感興趣

旦哥嫁女｜大女將嫁劍橋「翻版黎明」　鄭丹瑞揭嫁女心情：想佢返嚟嗌交
19:31 2024/09/27
旦哥嫁女｜大女將嫁劍橋「翻版黎明」　鄭丹瑞揭嫁女心情：想佢返嚟嗌交
前世情人｜被太太埋怨「太縱你兩個女」 鄭丹瑞：繼續寵愛兩個前世情人
11:24 2024/06/14
前世情人｜被太太埋怨「太縱你兩個女」 鄭丹瑞：繼續寵愛兩個前世情人
明星育兒︱鄭丹瑞68歲生日罕晒全家福　開明教出11A狀元大女鼓勵細女讀考古
13:45 2023/11/28
明星育兒︱鄭丹瑞68歲生日罕晒全家福　開明教出11A狀元大女鼓勵細女讀考古
結婚 家庭關係 鄭丹瑞

最高瀏覽

MUJI太古城｜無印良品MUJI太古城中心重開　增設試食區/加水站/開幕優惠低至8折
MUJI太古城｜無印良品MUJI太古城中心重開　增設試食區/加水站/開幕優惠低至8折
急症室最長等候時間（09月29日 時間00:05）
急症室最長等候時間（09月29日 時間00:05）
水龍捲｜維港中午驚現水龍捲　天文台首接維港水龍捲報告
水龍捲｜維港中午驚現水龍捲　天文台首接維港水龍捲報告
培僑書院小學面試｜拍片面試如何突圍而出？　培僑副校分享小一面試貼士+1種行為最扣分
培僑書院小學面試｜拍片面試如何突圍而出？　培僑副校分享小一面試貼士+1種行為最扣分
交通意外｜港深西部公路嚴重交通意外　兩的哥落車理論被車撞倒不治
交通意外｜港深西部公路嚴重交通意外　兩的哥落車理論被車撞倒不治