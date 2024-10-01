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打風預測│超強颱風山陀兒今距港500公里　預測晚上高地間中吹烈風

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發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 24 分鐘前

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超強颱風山陀兒環流廣闊。料今晚最接近本港。

【山陀兒 / 超強颱風 / 颱風 / 打風】超強颱風「山陀兒」正橫過呂宋海峽，進入南海東北部。天文台預測山陀兒今日（10月1日）逐漸轉向偏北方向移動，與香港保持超過500公里距離，同時預料一股東北季候風會在今日日間逐漸影響廣東沿岸，屆時北風會逐漸增強，在疊加效應下，天文台預測本港今日風勢逐漸增強，晚上高地間中達烈風程度，周三及周四風勢頗大，天文台會視乎本地風力變化，發出強烈季候風信號。

特別天氣提示

按照現時預測，超強颱風山陀兒會橫過呂宋海峽，進入南海東北部，並在今日（10月1日）逐漸轉向偏北方向移動，在明日（10月2日）登陸台灣南部，隨後橫過台灣，與香港保持超過500公里距離，對本港直接威脅不大。但受其外圍下沉氣流影響，今日華南天氣仍然酷熱。預料一股東北季候風會在今日日間逐漸影響廣東沿岸，屆時北風會逐漸增強，明日及星期四該區風勢頗大。天文台會視乎本地風力變化，發出強烈季候風信號。受季候風影響，本週中後期本港天氣大致晴朗及乾燥，早晚稍涼，市區最低氣溫在22度左右。市民請留意天氣變化。

天文台預測本港今日(10月1日)大致天晴。早上氣溫約28度，日間乾燥及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度，晚上氣溫下降至最低約26度。吹和緩偏北風，風勢逐漸增強，晚上高地間中達烈風程度。展望隨後數日大致天晴及乾燥，早晚稍涼，市區最低氣溫在22度左右。星期三及星期四風勢頗大。

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超強颱風山陀兒昨日(30日)增強為超強颱風，其外圍下沉氣流為廣東帶來普遍晴朗的天氣。本港昨日大致天晴，下午極端酷熱，多處地區氣溫上升至35度左右。

多區酷熱升溫至35度

在昨(9月30日)晚11時，超強颱風山陀兒集結在高雄以南約240公里，預料向西北緩慢移動，橫過呂宋海峽。並在周三（10月2日）登陸台灣南部，隨後橫過台灣。

天文台預料受山陀兒的外圍下沉氣流影響，本港今日日間廣東天氣仍然酷熱。此外，華中的氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在今日逐漸影響廣東沿岸，本週中後期該區普遍晴朗及乾燥，早晚稍涼，日夜溫差較大。

山陀兒與山竹有關？

颱風「山陀兒」的名字大有來頭，原來「山陀兒」為2020年颱風委員會會議上通過取代「山竹」的熱帶氣旋名字。

「山竹」在2018年，為本港帶來近年最強十號風球，不但重創香港，亦一度重創菲律賓。同年，菲律賓當局向颱風委員會要求將山竹除名。

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