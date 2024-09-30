打風預測│超強颱風山陀兒闖港800公里範圍　料北風逐漸增強

▲ 「山陀兒」升格超強颱風。

【山陀兒 / 超強颱風 / 颱風 / 打風】天文台今日（30日）中午12時指，超強颱風山陀兒已進入本港800公里範圍。按照現時預測，山陀兒會橫過呂宋海峽，進入南海東北部，並在明日（10月1日）逐漸轉向偏北方向移動，在星期三（10月2日）登陸台灣南部，隨後橫過台灣，與香港保持超過500公里距離，對本港直接威脅不大。

但受其外圍下沉氣流影響，今明兩日華南天氣酷熱。預料一股東北季候風會在明日抵達廣東，屆時北風會逐漸增強，星期三及星期四該區風勢頗大，天文台會視乎本地風力變化，發出強烈季候風信號。

受季候風影響，本週中後期本港天氣大致晴朗及乾燥，早晚稍涼，市區最低氣溫在22度左右。天文台呼籲市民留意天氣變化。

天文台昨日（29日）表示，在周一（9月30日）早上9時，熱帶氣旋山陀兒集結在高雄之東南偏南約350公里，並已增強成超強颱風，中心附近風力為每小時205公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，橫過呂宋海峽；傍晚將進入本港800公里範圍內。

預料超強颱風山陀兒會在今明兩日橫過呂宋海峽，隨後山陀兒會移向台灣至東海一帶。天文台再向西修訂山陀兒路徑，料山陀兒在周二進一步逼近，與香港最近距離或少於600公里，而一股東北季候風亦將於同日抵達廣東沿岸，料在疊加效應下，香港離岸海域可能吹強風。

山陀兒距港或少於600公里

山陀兒的外圍下沉氣流正為廣東帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。本港地區今日大致天晴。日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高兩三度。吹和緩西北風。展望國慶日大致天晴及酷熱，北風逐漸增強，星期三至星期四風勢頗大，早晚稍涼，市區最低氣溫在22度左右，日間乾燥。

日間酷熱市區最高氣溫34度

天文台預料一股清勁至強風程度的東北季候風會在明日抵達廣東，本週中後期該區普遍晴朗及乾燥，早晚稍涼，日夜溫差較大。而一股偏東氣流會在下週初影響廣東沿岸，同時一道廣闊低壓槽會為南海中南部帶來驟雨。

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山陀兒與山竹有關？

颱風「山陀兒」的名字大有來頭，原來「山陀兒」為2020年颱風委員會會議上通過取代「山竹」的熱帶氣旋名字。

「山竹」在2018年，為本港帶來近年最強十號風球，不但重創香港，亦一度重創菲律賓。同年，菲律賓當局向颱風委員會要求將山竹除名。

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