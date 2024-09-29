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打風預測│颱風「山陀兒」料日內再增強　名字大有來頭

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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颱風「山陀兒」料日內再增強，橫過呂宋海峽。

天文台表示，在正午十二時，熱帶氣旋山陀兒集結在馬尼拉之東北約600公里，並增強為颱風，中心附近風力為每小時145公里，預料向西北或西北偏西緩慢移動，在呂宋海峽以東徘徊並逐漸增強。

預料熱帶氣旋山陀兒會在未來一兩日橫過呂宋海峽，天文台預測山陀兒在周二(10月1日)進一步增強至超強颱風，中心附近風力升至每小時185公里，屆時其外圍下沉氣流會為華南帶來酷熱的天氣，隨後山陀兒會移向台灣至東海一帶。

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料周二升格超強颱風

天文台預料一股清勁至強風程度的東北季候風會在星期二抵達廣東，本週中後期該區普遍晴朗及乾燥，早晚稍涼，日夜溫差較大。而一股偏東氣流會在下週初影響廣東沿岸，同時一道廣闊低壓槽會為南海中南部帶來驟雨。

本港天氣預測下午炎熱，部分時間有陽光。局部地區有驟雨及雷暴。今晚大致多雲。吹輕微至和緩偏東風。展望未來一兩日大致天晴及酷熱。天文台預測星期二國慶日北風逐漸增強，星期三至星期四風勢頗大，早晚稍涼，市區最低氣溫在22度左右，日間乾燥。

山陀兒與山竹有關？

颱風「山陀兒」的名字大有來頭，原來「山陀兒」為2020年颱風委員會會議上通過取代「山竹」的熱帶氣旋名字。「山竹」在2018年，為本港帶來近年最強十號風球，不但重創香港，亦一度重創菲律賓。同年，菲律賓當局向颱風委員會要求將山竹除名。

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