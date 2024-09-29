打風預測│颱風「山陀兒」料日內再增強　周一傍晚進港800公里範圍

▲ 颱風「山陀兒」料日內再增強，橫過呂宋海峽。

天文台表示，在周日(9月29日)晚上八時，熱帶氣旋山陀兒集結在馬尼拉之東北偏北約630公里，並增強為颱風，中心附近風力為每小時140公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約10公里，橫過呂宋海峽並逐漸增強。

預料颱風山陀兒會在未來一兩日向西橫過呂宋海峽，周一(30日)傍晚將以強颱風姿態進入本港800公里範圍內，料山陀兒在周二進一步升格至超強颱風逼近，屆時將與香港保持約600公里距離，而一股東北季候風亦將於同日抵達廣東沿岸，料在疊加效應下，香港離岸海域可能吹強風。

料周二升格超強颱風

天文台預測山陀兒在周一(9月30日)先增強為「強颱風」，中心附近風力升至每小時155公里；預測周二(10月1日)再進一步升格為超強颱風，風力升至每小時185公里，其外圍下沉氣流會為華南帶來酷熱天氣，隨後山陀兒會移向台灣至東海一帶。

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天文台預料一股清勁至強風程度的東北季候風會在星期二抵達廣東，本週中後期該區普遍晴朗及乾燥，早晚稍涼，日夜溫差較大。而一股偏東氣流會在下週初影響廣東沿岸，同時一道廣闊低壓槽會為南海中南部帶來驟雨。

本港天氣預測下午炎熱，部分時間有陽光。局部地區有驟雨及雷暴。今晚大致多雲。吹輕微至和緩偏東風。展望未來一兩日大致天晴及酷熱。天文台預測星期二國慶日北風逐漸增強，星期三至星期四風勢頗大，早晚稍涼，市區最低氣溫在22度左右，日間乾燥。

山陀兒與山竹有關？

颱風「山陀兒」的名字大有來頭，原來「山陀兒」為2020年颱風委員會會議上通過取代「山竹」的熱帶氣旋名字。「山竹」在2018年，為本港帶來近年最強十號風球，不但重創香港，亦一度重創菲律賓。同年，菲律賓當局向颱風委員會要求將山竹除名。

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