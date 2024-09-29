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十一國慶｜楊淑芬料黃金周約120萬旅客訪港　未來兩年難恢復至疫前水平

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發布時間： 50 分鐘前

最後更新： 49 分鐘前

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（資料圖片）

國慶黃金周將至，旅遊業議會總幹事楊淑芬今早（29日）於電視節目表示，預計有115至120萬旅客來港，較去年增兩成，惟全球及內地經濟轉差，料未來兩年難以完全恢復到疫情前水平。她認為，政府應牽頭將熊貓「IP化」，並建立氣氛，讓每個人都喜愛熊貓。

楊淑芬指，115至120萬旅客當中，旅行團佔2.5%，約有850團，較去年同期升一成。自由行及旅行團的旅客按年都有升幅，但整體只是2018年，即疫情前水平的七成半；北亞地區例如日本的旅客，數目只回復至疫情前的四成，泰國及菲律賓的旅客就較疫情前多。

她又指，受酒店價格上升等影響，內地旅行團的吸引力弱，加上全球及內地經濟轉差，旅客較少去旅行；旅客數字有機會回復疫情前水平，但要「逐步嚟」，料未來兩年也難以回復疫情前的水平。

楊淑芬認為，內地旅客消費模式改變，「以前純粹嚟買嘢」，旅遊業界需要推出特色深度遊吸引旅客，而本港導遊以往帶團的路線以傳統景點及購物為主，缺乏深度遊和外語導遊。她指出，目前發牌制度門檻太高，要求遊導大學畢業，或完成6至8星期課程，再通過考試，建議改為通過考試則可，大學生可以兼職形式工作，將行業年輕化。

她亦建議當局放寬在職留學生留港計劃，讓懂得外語的留學生可兼職從事旅遊業，舒緩業界人手短缺問題，透露已就相關改革與政府初步接觸，對方態度開放。

「大熊貓經濟」方面，楊淑芬指香港是繼內地後，在亞洲擁有最多大熊貓的城市，有信心大熊貓熱潮可發展成可持續的產品，建議申請註冊相關知識產權。她認為要由政府牽頭將熊貓「IP化」，推出一系列如動畫、主題甜品等的配套，建議推出大熊貓形狀的點心、在杏仁露、芝麻糊等傳統中式糖水上拉花等，與本港文化接合。

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