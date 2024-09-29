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改善碼頭｜甯漢豪指改善碼頭計劃涵蓋23個公眾碼頭　8個年底至明年陸續完成

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新滘西村碼頭於9月20日舉行開幕儀式，翌日正式啟用。（發展局提供）

發展局局長甯漢豪今日（29日）發表網誌指，「改善碼頭計劃」現時涵蓋23個公眾碼頭，其中兩個碼頭已經啟用；十個碼頭正在興建，當中八個將於今年底至2025年期間陸續完成，包括大埔區的荔枝莊碼頭、深涌碼頭、三門仔村碼頭、馬料水渡輪碼頭、西貢區糧船灣碼頭、大嶼山二澳碼頭、馬灣涌碼頭及馬灣石仔灣碼頭；而南丫島榕樹灣碼頭及長洲西灣碼頭則預計於2026年完成；大澳公眾碼頭的改善工程亦將於年底展開；其餘碼頭正在規劃及工程設計階段，會適時有序地推展。

甯漢豪續指，荔枝莊碼頭位於地質公園內，現有碼頭已使用超過60年，需要重建以有效改善碼頭的結構狀況和設施，改善工程將於今年年底完成，新碼頭提供兩個泊位，其中一個採用浮動平台設計，可隨水位升降，方便船隻泊岸及乘客上落。而同樣位於地質公園的糧船灣碼頭，面積細小，只有一個泊位，且水深不足，低潮時難以靠泊，在每年天后誕等節日、假期及周末使用量較高時往往未能配合需求，新1碼頭將提供四個水深足夠的泊位以應對節慶期間的龐大客量。

馬料水輪碼頭則由於其提供街渡服務前往多個熱門景點，例如荔枝莊、深涌及東平洲，周末及假日遊人眾多，現時的兩個泊位不勝負荷，為應付其高使用量，碼頭附近會增建浮動平台，以提供兩個額外泊位和其他碼頭設施，有助分流客量。

至於已完成的碼頭包括南丫島北角碼頭，以及在上周六正式啟用的西貢新滘西村碼頭。發展局助理秘書長（工務政策）梁卓琳稱，西村碼頭位於西貢區滘西洲南端，現時有一條往來西貢、滘西村及糧船灣的街渡於周末及假日營運。舊滘西村碼頭泊位水深不足，低潮時船隻難以靠泊，而且碼頭面積細小，只有一個簡陋泊位，在假期或節日碼頭使用量高，特別是每年慶祝洪聖誕時，設施往往未能配合需求。當局重建後的，改善了泊位水深，又設有三個泊位，其中一個設有斜道，方便有需要乘客上落；新碼頭亦提供多元化的配套設施，包括上蓋、座椅、飲水機、充電設施、Wi-Fi及電子顯示屏等。

網誌指，新碼頭受村民及街渡營辦商歡迎，在該處經營街渡的翠華船務（香港）有限公司業務拓展經理陳子俊表示，新碼頭各方面都比舊碼頭優勝，例如泊位面積更大，解決了舊碼頭不能側泊的缺點，而且水深足夠，船隻在低潮時也能夠安全停泊；亦有村民指舊碼頭面積細小、水深不足，消防船也難以靠泊，當有意外發生時，要以接駁船運送村民至消防船，村民或未能得到及時援助。

舊滘西村碼頭泊位水深不足，低潮時船隻難以靠泊，而且碼頭面積細小，只有一個簡陋泊位，在假期或節日碼頭使用量高，特別是洪聖誕時，設施往往未能配合需求。（發展局提供）

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