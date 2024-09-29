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荔枝角道路陷｜紅的被困司機乘客險逃離　水務署致歉確認涉食水管爆裂

社會

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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(馬路的事即時交通資訊台)

荔枝角道近長沙灣警署凌晨有地下水管爆裂，一輛的士駛過時被困，墮入坑中沒頂，59歲司機不適送院。荔枝角道往旺角全線封閉，部分巴士要改道。水務署確認涉事水管為一條直徑750毫米食水供水管，已暫停相關喉管部份的供水，就事故對公眾構成不便表示歉意。

水務署工程團隊已於下午約6時恢復荔枝角道往旺角方向快線行車，計劃於周一早上6時前全面重開行車線，署方正詳細調查今次事件，將於兩星期內向發展局提交報告。

(馬路的事即時交通資訊台)

涉事的士墮入坑中傾側、尾輪離地，約一小時後的士近乎沒頂。的士司機及乘客及時逃離。的士司機蕭先生表示，當時想轉過快線，因有巴士駛過並收油，然後就掉進坑中。

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路陷面積約8米乘4米，政府人員緊急安排抽走積水、以及搶修路面。目前因水管爆裂，荔枝角道(往旺角方向)近蝴蝶谷道的全線仍然封閉。

水務署表示，工程團隊已把受事故影響的的士移離現場，並會為車主就索償提供適切協助，署方管理層已到醫院探望司機並致以慰問。為配合緊急維修工程，現場已實施臨時交通措施，荔枝角道往旺角方向近蝴蝶谷道的道路需暫時封閉。署方指工程團隊在警方協助下正進行清理工作。

為保障道路使用者安全，水務署已安排雷達檢測路陷附近路面的管道，並會聯同渠務署及路政署作進一步檢視以了解事故成因，以及所需的路面修復範圍及安排細節。工程團隊已就事故的緊急維修工程作好準備，以配合相關水管維修及路面修復工作。

運輸署提醒，於葵涌道(往旺角方向)及蝴蝶谷道(往荔枝角道方向)的車輛不能駛入荔枝角道(往旺角方向)及西九龍走廊(往旺角方向)。
受影響巴士第40、268X、63X、904、2A、6C、2X、32、42、30、50及795X號線須改道行駛。駕駛人士請考慮改用其他道路，例如青葵公路、西九龍公路、呈祥道。現時上址交通擠塞。

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