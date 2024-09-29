  • 31°C
香港時間：2024929日 (日) 16:44
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

荔枝角道路陷｜紅的被困司機乘客險逃離　荔枝角往旺角方向仍然封閉

社會

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 57 分鐘前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

(馬路的事即時交通資訊台)

荔枝角凌晨有地下水管爆裂，一輛的士駛過時被困，墮入坑中沒頂，59歲司機不適送院。荔枝角道往旺角全線封閉，部分巴士要改道。

的士墮入坑中傾側、尾輪離地，約一小時後的士近乎沒頂。的士司機及乘客及時逃離。的士司機蕭先生表示，當時想轉過快線，因有巴士駛過並收油，然後就掉進坑中。

路陷面積約8米乘4米，政府人員緊急安排抽走積水、以及搶修路面。目前因水管爆裂，荔枝角道(往旺角方向)近蝴蝶谷道的全線仍然封閉。

運輸署提醒，於葵涌道(往旺角方向)及蝴蝶谷道(往荔枝角道方向)的車輛不能駛入荔枝角道(往旺角方向)及西九龍走廊(往旺角方向)。
受影響巴士第40、268X、63X、904、2A、6C、2X、32、42、30、50及795X號線須改道行駛。駕駛人士請考慮改用其他道路，例如青葵公路、西九龍公路、呈祥道。現時上址交通擠塞。

區議員胡詩韻引述水務署表示，事故現階段未影響食水供應，修復工程將展開，目標是星期一凌晨恢復快線通車、繁忙時間全線恢復通車。署方已安排雷達勘察附近路段，保障使用者安全。

(馬路的事即時交通資訊台)

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（09月29日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月29日 時間12:05）
旦哥嫁女｜鄭丹瑞大女鄭瑤註冊結婚　旦哥榮升外父感動落淚：一定要幸福
旦哥嫁女｜鄭丹瑞大女鄭瑤註冊結婚　旦哥榮升外父感動落淚：一定要幸福
水龍捲｜維港中午驚現水龍捲　天文台首接維港水龍捲報告
水龍捲｜維港中午驚現水龍捲　天文台首接維港水龍捲報告
交通意外｜港深西部公路嚴重交通意外　兩的哥落車理論被車撞倒不治
交通意外｜港深西部公路嚴重交通意外　兩的哥落車理論被車撞倒不治
世界心臟日丨32歲港男打波突心梗猝死　每天這時段是病發高危期　拆解隱性心臟病4大先兆
世界心臟日丨32歲港男打波突心梗猝死　每天這時段是病發高危期　拆解隱性心臟病4大先兆