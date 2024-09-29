荔枝角道路陷｜紅的被困司機乘客險逃離　荔枝角往旺角方向仍然封閉

▲ (馬路的事即時交通資訊台)

荔枝角凌晨有地下水管爆裂，一輛的士駛過時被困，墮入坑中沒頂，59歲司機不適送院。荔枝角道往旺角全線封閉，部分巴士要改道。

的士墮入坑中傾側、尾輪離地，約一小時後的士近乎沒頂。的士司機及乘客及時逃離。的士司機蕭先生表示，當時想轉過快線，因有巴士駛過並收油，然後就掉進坑中。

路陷面積約8米乘4米，政府人員緊急安排抽走積水、以及搶修路面。目前因水管爆裂，荔枝角道(往旺角方向)近蝴蝶谷道的全線仍然封閉。

運輸署提醒，於葵涌道(往旺角方向)及蝴蝶谷道(往荔枝角道方向)的車輛不能駛入荔枝角道(往旺角方向)及西九龍走廊(往旺角方向)。

受影響巴士第40、268X、63X、904、2A、6C、2X、32、42、30、50及795X號線須改道行駛。駕駛人士請考慮改用其他道路，例如青葵公路、西九龍公路、呈祥道。現時上址交通擠塞。

區議員胡詩韻引述水務署表示，事故現階段未影響食水供應，修復工程將展開，目標是星期一凌晨恢復快線通車、繁忙時間全線恢復通車。署方已安排雷達勘察附近路段，保障使用者安全。

▲ (馬路的事即時交通資訊台)

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