天眼追踪｜警方拘捕一名20歲男子　涉深水埗非禮最少8名女學生

警方拘捕一名20歲男子，涉嫌與至少8宗深水埗區的非禮案件有關，非禮至少8名著校服的女學生。警方早前接獲報案，兩名10多歲少女報稱上學途中被人熊抱及觸碰胸部非禮，警方透過翻查閉路電視調查後拘捕涉案男子，並相信他涉嫌同日非禮另外6名穿著校服女學生。

深水埗警區刑事調查隊督察梁健培表示，上星期四(9月26日 )分別接獲兩名14和16歲女中學生報案，指當日早上7時半至8時身穿校服上學途中，途經桂林街、福華街期間，被一名男子熊抱及觸碰胸部非禮，其後迅速離開。

梁健培表示，深水埗警區人員 馬上展開調查，透過政府最新安裝在案發現場附近的閉路電視系統分析和調查，發現該名男子在同一時段用類似手法，同日在上址一帶涉嫌非禮另外至少6名穿校服的女學生，警方9月28日在福華街一個大廈單位，以「猥褻侵犯」罪拘捕一名20歲本地男子，並檢獲案發時的衣物。

他表示，警方強烈譴責針對女學生的風化行為，非禮是嚴重罪行，一經定罪可判監10年，呼籲市民如果受到或目擊風化案，要挺身舉報。

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