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金融市場｜陳茂波：利率下調加上內地挺經濟措施　市場氣氛顯著改善

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 41 分鐘前

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財政司司長陳茂波在倫敦出席由香港貿易發展局舉辦的「香港晚宴」並發表主題演講。（陳茂波網誌圖片）

財政司司長陳茂波表示，政府不斷鞏固和提升香港國際金融中心的獨特優勢，敢於創新試新、積極求變，隨着利率下調周期開始，以及內地公布多項大力挺經濟的政策措施，近日金融市場氣氛顯著改善，港股更創出單日成交四千多億的新紀錄。

點擊圖片放大

陳茂波今日發表網誌指，近年政府透過各項「引進來」和「走出去」的政策和活動，為香港開拓更廣闊的市場和商機、增添新的發展動能，形容本港經濟正穩步向前發展。

另外，他提到，上星期先後出訪西班牙馬德里和英國倫敦，包括帶領本港創科初創代表團，開拓新市場；亦向當地政商界介紹香港最新發展及大灣區發展新潛力等。他說，西班牙及英國的政商界對香港傳統及新興金融服務感興趣，亦對於如何利用香港去推動在中國與亞洲的業務發展，表現非常積極。

陳茂波續提及歐洲十分重視綠色轉型，並向他們介紹了把香港建設成為國際綠色科技和綠色金融中心方面的工作。他又稱，近日香港會計師公會公布的可持續披露財務報告準則初稿，亦與國際可持續發展準則理事會（ISSB）的準則對接，幫助投資者掌握更可靠的ESG資訊。

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